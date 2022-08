Tras el escándalo en Córdoba, Morena Rial dio su versión de los hechos

Buenos Aires. Luego del escándalo que protagonizó la madrugada del pasado domingo 14 de agosto a la salida de un boliche en la ciudad de Córdoba junto a dos amigas, donde terminaron todas imputadas de presunto robo, daños y amenazas, Morena Rial dio su versión de los hechos.



Según trascendió, todo se habría desencadenado tras una discusión dentro del local entre ellas tres con un joven. Luego, la situación habría continuado en la calle, donde dañaron el vehículo Toyota Corolla del denunciante, al que también le sustrajeron la patente.



Luego, en un "vivo" en Instagram de una de las amigas de la hija del reconocido conductor, mostraron la patente a cámara, y se escucha que dicen: "Mirá, hay una patente acá. ¿Quién la quiere?".



En diálogo con el programa Los Ángeles de la Mañana, Morena dijo que «yo no toqué en ningún momento el auto», al tiempo que reconoció: «Tengo culpa por haber estado en el lugar y por haber sido cómplice de eso».



«Me voy a hacer responsable de haber estado en el lugar, pero no de los daños porque yo no los causé», insistió. Además, habló del acto de violencia al vehículo: «Yo no toco la patente, no la saco ni me la llevo del lugar».



«El chico salía con una de las chicas que rompía el auto. Son dos chicas que rompen el auto», señaló sobre los otros involucrados en el hecho. Así, dio a entender que fueron sus amigas las que cometieron los ilícitos.