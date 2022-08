Video: violencia extrema en un operativo policial en Córdoba

Un nuevo escándalo que involucra a la Policía de la Provincia de Córdoba se desató ayer tras una violenta detención efectuada en el barrio San Alberto de la capital provincial, donde se aprehendió a un joven de 16 años y fue golpeada una adolescente de 15 años de edad. Los familiares de las víctimas aseguraron que no se cumplieron con los protocolos, que hubo violencia extrema y difundieron un tremendo video.

En las imágenes puede verse cómo el menor es golpeado por varios efectivos, quienes luego lo arrastran por una calle y también agreden a su pareja, la madre y la hermana durante un forcejeo. La secuencia impacta por la violencia desplegada por los uniformados y si bien se reconoció que el joven cuenta con antecedentes penales, hubo un amplio repudio.

En el video que llegó a EL DIARIO, se observa el momento preciso en que, durante un allanamiento, los efectivos proceden a propinarle golpes de puño a las mujeres. Paula Pacheco es madre de Augusto, el menor golpeado y dijo: «Mi hijo estaba con su novia de 15 años tomado una gaseosa en la esquina, ella también fue golpeada. La detención se hace dentro de la casa de ella, estaba sola con él y sus hermanos y lo fueron a controlar, una vez que lo controlaron, se metió en la casa y entraron a buscarlo».

«Cuando se lo llevan, yo voy a la Comisaria Segunda y me dicen que no está. Fui a Parque Republica y a Tribunales, no estaba en ningún lado. Me fui a la Central de Policía, me atendieron y me decían que no había información del operativo. Mostré los videos y conté lo que pasó, una mujer me atendió y me dijo que no es forma de llevarlo y dejaron todo asentado. No lo podían encontrar en ningún lado, al final lo trasladaron al Hospital Príncipe de Asturias, recién a las seis de la mañana lo dejaron ir. Mi hijo tiene antecedentes, pero hace desde febrero que viene haciendo las cosas bien»; añadió.

«Mi hijo me contó que lo esposaron, le pegaron patadas y lo insultaron entre tres y cuatro policías. Él se desmayó, se cayó y ahí fue que lo subieron a un móvil y lo arrastraron hasta el Hospital Eva Perón. No lo quisieron recibir y lo llevaron al Hospital Príncipe de Asturias, yo también estoy golpeada y el video muestra todo lo que hacen»; completó.