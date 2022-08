Día de furia: destruyó su auto porque se lo llevaba la grúa

Córdoba. Un hombre protagonizó ayer un insólito hecho en la ciudad de Córdoba, al destrozar su auto con una pala luego de que una grúa de la Municipalidad lo detenga por no contar con los permisos necesarios para circular.



En un video, viralizado por un inspector que se encontraba allí, se puede observar cómo el sujeto decide abrir el baúl, sacar una pala de pico y ponerse a destruir su Renault 21.



El curioso hecho tuvo lugar en la avenida Rafael Núñez al 6.400, a metros del CPC de Argüello.



"Fue una cuestión de bronca y de malestar con la situación; se llamaron a móviles de apoyo y como no estaba dañando a terceros lo dejaron actuar y se removió el vehículo de la vía pública", contó a Cadena 3 Inti Smith, inspector de tránsito de la empresa Opus Inspection.



"No tenía el ITV hecho, no le andaban las luces de freno, tenía cubiertas lisas. Era un vehículo peligroso: no tenía seguro", agregó.



Tras la furia desatada, el hombre no quedó demorado, se llevó sus pertenencias y aparentemente se fue caminando.