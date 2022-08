Murió Valdir Segato, el «Hulk brasileño»

Brasil. Valdir Segato conocido popularmente como el "Hulk brasileño", murió a los 55 años. Había usado inyecciones de synthol potencialmente mortales durante años para hacer crecer sus músculos pese a las advertencias de los médicos.



Sus bíceps de casi 60 centímetros lo convirtieron en un fenómeno de las redes sociales.



Soñaba con ser como sus héroes, nada más y nada menos que Arnold Schwarzenegger y El Increíble Hulk. Y en un punto lo consiguió, aunque a un costo muy alto.



Durante una entrevista con BBC publicada por El Heraldo de México, señaló que había elegido usar esta sustancia debido a que a pesar de que entrenaba a diario no lograba los mismos resultados que sus compañeros.



El hombre comentó que en ese momento estaba muy delgado y sólo quería ser como los demás.



Tras mucho tiempo de tratar de aumentar su musculatura gracias a lo que se inyectaba, al cumplir 49 años, los médicos le advirtieron que eso podría hacer que necesitara una amputación ya que podría causarle un daño irreparable en los nervios.



Sin embargo Segato, que trabajaba de la construcción, continuó a pesar del consejo profesional.



En 2016, sostuvo: "Me llaman Hulk, Schwarzenegger y He-Man todo el tiempo y eso me gusta. He doblado el tamaño de mis bíceps pero todavía quiero ser más grande".



Tanto así, que incluso llegó a llamarse a sí mismo "Valdir Synthol" en sus redes sociales, y publicaba regularmente imágenes y videos de sus músculos abultados.



Según familiares, Valdir se sintió mal el día de su cumpleaños. Fue llevado de inmediato a un hospital cercano, pero horas después murió en el centro médico.



"Eran alrededor de las 6 de la mañana. Él vino gateando por la casa de atrás y llegó al frente. Luego tocó la ventana de mi madre, tocó, tocó, luego ella se despertó y dijo 'ayúdame, ayúdame porque me estoy muriendo'", le contó Moisés da Conceição da Silva a Globo.



¿Qué es el Synthol?



En diferentes entrevistas, Valdir reveló cómo se inyectaba aceite de Synthol, una mezcla de alcohol, analgésicos y aceite.



El uso de esta sustancia, aumenta el riesgo de infecciones, fibrosis muscular, tumores, problemas cerebrales y musculares. Además, este tipo de implantes suelen provocar un dolor crónico.