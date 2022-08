«Investigador clave» en el caso Basaldúa fue condenado por violencia de género

En un juicio abreviado, la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje condenó al ex policía Ariel Daniel Zárate, perteneciente a la Departamental Punilla Norte, a la pena de seis años de prisión por un caso de violencia de género. Se trató de uno de los investigadores claves en la causa por el femicidio de Cecilia Basaldúa.

Zárate había sido detenido por violencia de género en agosto de 2020 e imputado por los delitos de amenaza calificada, dos hechos de abuso sexual con acceso y tres hechos de coacción, robo reiterado y lesiones calificadas con privación ilegítima de la libertad, todos delitos en el contexto de violencia de género.

Además, el ex funcionario policial, tendrá la obligación de realizar un tratamiento terapéutico para sus adicciones y la obligación de realizar una capacitación y tratamiento vinculado con la perspectiva de género.

El ex subcomisario faldense fue una pieza clave en la investigación por el femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa, la joven mochilera que fuera asesinada el 25 de abril de 2020 en un descampado cercano a Capilla del Monte.

Zárate fue la persona a la que Soledad, Guillermo y Facundo Basaldúa le confiaron todos los mensajes que se habían intercambiado con su hermana, información que apareció de manera sesgada en el expediente para completar la trama argumentativa del brote psicótico.

Daniel Basaldúa, padre de la joven asesinada, siempre apuntó contra Zárate, a quien reprochó haber manipulado información para desviar la investigación. «Este señor se comunicaba pidiendo información sobre cómo era Cecilia. Pero luego al acceder al expediente noté que había muy poquito de lo que habíamos aportado. Entonces yo lo denuncié. Muy equivocado no estoy (…) No me olvido que Zárate fue el que nos pidió datos y no los puso. ¿O es la fiscal la que no los quiso poner?. En los últimos tiempos vi cambios en algunos jefes, pero el problema de la matriz no se está cambiando. Eso me preocupa»; dijo Daniel a medios regionales.