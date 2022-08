VIDEO: El momento en que una mujer choca y se da a la fuga

Las cámaras de seguridad de varios comercios ubicados sobre la Avenida San Martín registraron el momento en que una mujer chocó su vehículo contra el auto de una familia de turistas y se dio a la fuga, en un hecho ocurrido el pasado 31 de julio en una de las arterias más transitadas de Villa Carlos Paz.

El hecho sigue generando misterio y hasta el día de hoy, Nazareno Bernachini (oriundo de la ciudad de San Francisco) no ha podido identificar a la mujer, quien se presume habría estado alcoholizada.

La mujer se conducía a bordo de un Peugeot 207 que impactó contra la parte trasera de un Renault Sandero donde viajaba una familia que venia de pasar unos días de descanso en las sierras. El video muestra que la conductora desciende del rodado, toma sus pertenencias y se aleja caminando del lugar y sin que ninguno de los inspectores municipales la detenga.

Según testigos, la conductora parecía estar bajo los efectos de alcohol o alguna sustancia, al tiempo que el servicio de emergencias debió asistir a la familia y los bomberos tuvieron que intervenir para rescatar a una niña atrapada dentro del rodado.

«La mujer cruzó la calle y traté de alcanzarla. Pedí que la agarren y me decían que no la podían retener por no ser policías y se fue. Yo fui a la Policía, pedí información a la Unidad Judicial y me decían que no tenían el procedimiento y que el auto no estaba. Nunca me quisieron decir quién era la mujer que me chocó y no me tomaron la denuncia. Siento una impotencia muy grande, mas allá del dolor corporal y lo material. Algo raro pasa, no puede ser que nadie sepa qué pasa»; denunció el turista.