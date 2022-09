Hubo otros intentos de asesinar a Cristina Kirchner

Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte intentaron atacar a Cristina Kirchner el sábado 27 de agosto, cuatro días antes del intento de magnicidio y el día en que la Vicepresidenta habló a la militancia tras la represión de la Policía de la Ciudad por la colocación de vallas en las inmediaciones de su domicilio en Recoleta.

El sábado 27 de septiembre, Sabag Montiel le envió el siguiente mensaje a Brenda Uliarte: "No, ya se metió adentro (hablando de Cristina Kirchner) y el escenario lo sacaron. Le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió a Toyota Etios y se fue. Ella está arriba arriba y no creo que salga, así que ya fue. Voy para allá, quedate ahí, no traigas nada".

Previo al día de las vallas, el tirador envió otro mensaje: "No, no es que se de cuenta, el tema es que hay una cámara de C5N y hay poca gente y se está yendo. El momento es ése, ahora ya es tarde. Son las 12 y ella salió a esa hora".

La comunicación entre Uliarte y Sabag Montiel pone en evidencia la planificación y el trabajo de inteligencia que llevaron adelante ambos imputados, antes del intento de magnicidio sucedido el 1 de septiembre a las 21.