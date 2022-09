El emotivo posteo del padre de Santiago Aguilera

El padre del joven Santiago Aguilera hizo un emotivo posteo en sus redes sociales donde cuestionó la investigación por el crimen de su hijo y la falta de resultados cuando se realiza el operativo de búsqueda. Carlos manifestó su malestar y expresó el dolor que sintió cuando hallaron el cuerpo sin vida del joven de 18 años en la localidad de Villa Dolores.

La autopsia reveló que Santiago fue asesinado a golpes después de pasar casi cinco días desaparecido.

A tres semanas del crimen, el padre de la víctima declaró: «Te prometemos averiguar por qué tanto despliegue profesional y tecnológico no dio resultados (...) Santi, los días pasan y cada vez escucho tu voz con más fuerza diciendo: 'Pá, estuve tres días secuestrado, privado de la libertad esperando minuto a minuto en soledad que alguien llegue a salvarme, pero me fallaron'».

«Quisiera saber qué carajo hicieron para no venir a tiempo, qué medidas tomaron, cómo actuaron. Me imagino que buscaban el aguantadero de estos asesinos hijos de p... y no que se distraían en una búsqueda sin sentido. Hijo, por el momento solo puedo decirte que no pararemos de pedir justicia»; completó Aguilera.

En reclamo de justicia, la familia convocó a una movilización que se realizará el próximo 16 de septiembre en Villa de las Rosas, donde Santiago cursaba el último año del secundario.