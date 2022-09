«No hubo ningún hostigamiento a los profesores» dijo directivo del IRESM

El representante legal del Instituto Remedios de Escalada de San Martín (IRESM) Leonardo Díaz Ianniello, salió al cruce de las denuncias de docentes y alumnos por maltratos y amenazas de parte del cura párroco Mario Bernabey, lo que derivó en el pedido de licencia sin goce de sueldo del director Carlos Viotti y en una sentada frente al instituto.

Consultado sobre la situación, el letrado dijo que Viotti, el día 31 de agosto, «me solicitó a mí personalmente una licencia sin goce de sueldo hasta fin de año al cargo de Director de nivel medio y de nivel Terciario, un cargo unificado. El profesor está en las dos direcciones. Argumentó un proyecto personal al cual quiere abocarse, entonces yo se la concedí. Nos tomó por sorpresa porque la verdad es que una licencia a esta altura realmente nos complica, pero la verdad que el profesor realmente la necesitaba y como profesor continúa también en las horas del Terciario»; sostuvo.

«Los chicos han interpretado que se lo ha despedido, que él fue obligado a renunciar y en realidad nosotros hemos hecho las aclaraciones del caso en el acto del Día del Maestro. El día lunes dialogamos con los alumnos, con la comunidad, les explicamos cómo fue la situación y también fuimos a los tres sextos años a dialogar con los alumnos, les dijimos que si tienen alguna duda que se acerquen que la comunidad está para responderle, yo como representante legal y los directivos»; afirmó.

«A raíz de esto nadie se ha sentado a dialogar conmigo y eso ha despertado un poco el conflicto por lo cual los estudiantes están acompañando al profesor y sienten que ha sido una medida que ha realizado la institución, cuando en realidad ha sido una licencia y de hecho el profesor sigue estando en la escuela»; reconoció.

Ante las denuncias de un hostigamiento del sacerdote hacia los docentes y preceptores y la denuncia realizada ante el Arzobispado de Córdoba, aseveró: «Yo soy representante legal de este año, no voy a hablar de las cuestiones vinculadas a los años anteriores porque no me compete, no ha habido ningún tipo de denuncia, no habido ningún tipo de hostigamiento de hecho los profesores están trabajando con tranquilidad y en todo momento como escuela parroquial, se lo ha invitado al diálogo de la comunicación».

