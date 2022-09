Por falta de policías analizan convocar a retirados

El Ministro Alfonso Mosquera explicó que el objetivo es fortalecer el plantel de la fuerza cordobesa.

Ante la necesidad de incrementar la cantidad de personal, por las bajas de efectivos y el aumento de los crímenes, el ministro de Seguridad Alfonso Mosquera afirmó que evalúan "convocar a policías en situación de retiro" debido al "contexto nacional y provincial que condiciona gravemente los flagelos de la inseguridad".

El reconocimiento de la escasez de policías se da en el marco de las denuncias por asaltos a alumnos a la salida de los colegios. "La problemática existe, la hemos abordado", aseguró el funcionario. "Todos los días ahí se implementa el Operativo Blanco que ha sido reforzado y está funcionando", sostuvo Mosquera.

Sobre el aumento de la delincuencia en la provincia, el ministro indicó que "Hay hechos delictivos en Córdoba y han aumentado en la pospandemia. Ahora, no es cierto cuando dicen que la Policía no está en condiciones de cumplir sus responsabilidades. Tenemos una Policía que trabaja y me remito a las cifras".

Además hizo mención a la mejora implementada en cuanto a la formación profesional de los policías "La formación de los suboficiales pasó de 14 meses a tres años y ahora por lo que el próximo egreso de suboficiales será a fines de 2023", informó Mosquera.

Según señaló esto también influye en la iniciativa de incorporar efectivos retirados. "Está la posibilidad de ofrecerle al personal policial que preste servicios adicionales en distintos organismos. Serían oficiales retirados con un tope de jerarquía, hasta oficiales principales y hasta 59 años, pero se está considerando", cerró.