Denunció a una vecina por maltrato animal, se equivocó y desató un escándalo

Se dice que hay que tener cuidado con las redes sociales: una mujer de La Plata denunció en su cuenta de Facebook que su vecina tenía abandonado a su perro en el balcón, pero aunque creía que iba a ser la acción del día, fue todo lo contrario.

En el primer posteo Agustina subió una foto del animal donde se lo veía decaído y junto a ella un fuerte comentario donde denunciaba que había abandono del animal y que se acercaría hablar con la dueña.

Rápidamente la publicación comenzó a difundirse por toda la ciudad de La Plata donde hubo comentarios en contra de la joven y que generó un rechazo absoluto ante el posible maltrato animal.

Como prometió, Agustina se acercó al domicilio de su vecina y por sorpresa se llevó una grata recibida al ser invitada a pasar a la casa para ver la situación real del perro: "Me contó que está con demodexia y depresión, que está bajo tratamiento médico. Me mostró toda la medicación, me mostró estudios y recetas veterinarias, me mostró dónde duerme y me contó toda la vida del perrito. Inclusive me dio el nombre del veterinario. Le ofrecí mi ayuda y me fui".

Este relato fue contado horas después en una nueva publicación con la idea de bajar el enojo de las personas: "Lo primero que hice cuando entré a mi casa es editar la publicación original contando todo esto. La publicación la edité y puse: '¡Actualizado! Hablé con la mamá humana y relató todo lo anterior con más detalle'. De ahí y hasta la mañana siguiente me insultaron a mí, me querían obligar a denunciar igual y me contactaron teléfonos que no tenía ni agendados. Por lo que cuando me levanté y vi esta cantidad de agresiones, decidí borrar la publicación”, escribió Agustina.

Aun así y aunque el ambiente parecía más calmado, la situación empeoró. Según relató la denunciante, cuando se encontró de nuevo con la vecina esta le contó que un hombre intentó meterse por la fuerza a su casa haciéndose pasar por un funcionario municipal.

Este aberrante hecho terminó en una denuncia penal en contra del hombre en cuestión por amenazar e intentar violentar a la familia. Asimismo, la familia fue informada que el consorcio decidió prohibirles tener el perro en el domicilio por lo que deberán darlo en adopción.

"No tengo palabras para pedir disculpas, no puedo hacer más que esto para subsanar algo de todo el desastre que sucedió. Me parece extremadamente violento, pero yo debería haber medido esto antes de hacer la primera publicación. Yo no me lo imaginé, jamás, que pedir ayuda en un grupo de animales podía derivar en esto", lamentó Agustina.

Por último, la denunciante se vio afectada por los hechos que generó: "Mis disculpas públicas a la familia. Quiero dejar escrito y que yo no avalo ninguna de las publicaciones posteriores, que ningún vecino le tira comida al perro, no doy fe que el perro esté desesperado de hambre, ni de que no tiene comida ni está lleno de moscas. El día que yo hablé con la chica, para mí el tema quedó cerrado, por eso actualicé la publicación, luego la borré y luego me tomé el trabajo de contestar a cada persona que me contactó por el tema".

Pese al descargo y el arrepentimiento de la joven, lo cierto es que la familia se vio obligada a reubicar al animal a raíz de los ataques y las agresiones constantes así como la reacción de sus vecinos. (NA)