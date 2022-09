Misiones: una mujer intentó salir del país con un bebé indocumentado

Misiones. La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, relató en Télam Radio el frustrado intento de salida del país de una mujer con pasaporte alemán llevando un bebé indocumentado, en el contexto de los exhaustivos controles fronterizos que vienen detectando principalmente en Misiones una diversidad de irregularidades en medio de un gran flujo de circulación de personas.



Carignano describió la situación caracterizada por “confusas” explicaciones que esbozó la mujer con residencia en Paraguay, que no hablaba español, para procurar sortear el control migratorio y trazó un cuadro general fronterizo, con eje en la Triple Frontera por donde en el invierno ingresaron al país 35 mil personas por día.



“En el cruce entre Posadas y Encarnación, la inspectora migratoria le estaba dando salida a un auto con una mujer de nacionalidad alemana, que estaba con dos niños también con pasaporte alemán y cuando estaban haciendo el trámite le preguntaron por el bebé que tenía en los brazos”, inició el relato la directora nacional.



Dijo que la mujer “estaba manejando con un bebé” y al momento de que se le solicitó la documentación expuso que “no tenía los papeles”.



“La persona, que casi no hablaba español, con residencia en Paraguay, no en un lugar fronterizo, más al norte, y tratando de hablar inglés y con una ayuda dijo que no tenía los papeles”, precisó.



A partir de tal situación, Carignano manifestó que la mujer “trata de explicar que hacía dos semanas que el bebé había nacido y que lo había tenido en Paraguay”.



“Nosotros teníamos en el registro que la familia hacía 2 horas que habían entrado a la Argentina, no era con un bebé entonces y al no tener ningún tipo de papel de identificación ella trata de mostrar un video en donde dice que lo tuvo en la casa sin ayuda del médico, todo medio complejo”, continuó.



En la continuidad del relato, la funcionaria indicó que “no había un padre” y añadió que la mujer “trata de explicar de que como se estaba divorciando no lo había inscripto porque no era de la persona que se estaba divorciando sino de otra persona”.



Por lo descripto, la autoridad migratoria dispuso que las “situaciones confusas hicieron que enseguida pongamos toda a disposición de la justicia”.



Carignano, ante una consulta de Télam Radio, respondió que “en los últimos tiempos no hay registros de casos tan burdos como este de estar con un bebé en brazos y tratar de sacarlo del país”.



“Sí de sacar niños sin la autorización correspondiente; esto pasa todo el tiempo y por eso es tan importante el control fronterizo y que entendamos que no es un peaje donde uno hace un trámite y nada más, se pueden demorar porque es necesario hacer determinadas averiguaciones”, amplió.



Graficó que “hay lugares donde es mucha la gente que trata de ingresar a la Argentina o salir, sobre todo de ingresar en la frontera con Paraguay donde el cambio es muy beneficioso para los paraguayos, los brasileros, la Triple Frontera y también con Uruguay, no así la frontera con Chile”.



“Vienen y hay personas que pasan hasta 14 veces por día a comprar cosas, entonces son pasos fronterizos por ejemplo en el paso de Iguazú tenemos 57 casillas y sin embargo hay cola y la gente, porque quiere entrar a comprar quiere que todo se haga rápido”, relató.



Contó también que “por mes se dan un montón de casos que la gente se presenta sin la documentación, donde se trata de sacar menores, donde hay menores indocumentados o trata de personas”.



“Nos importa mucho el turismo y agilizamos todo lo posible y pusimos un montón de inspectores migratorios más en los lugares tan turísticos, pero sin embargo hay que hacer determinado control. En invierno han pasado por la Triple Frontera, por Iguazú, 35 mil personas por día mientras que por Ezeiza eran 17 mil, cuando históricamente Ezeiza e Iguazú eran cabeza a cabeza”, reseñó