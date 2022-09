«La próxima voy y gatillo yo», el mensaje de Brenda Uliarte

Brenda Uliarte escribió un crudo mensaje luego del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. «La próxima voy y gatillo yo»; sostuvo la novia de Fernando Sabag Montiel en diálogo con el jefe de la «Banda de los Copitos», luego del intento de magnicidio que falló. La joven dejó entrever que estaba previsto un nuevo ataque contra la vicepresidenta.

«‘Nando’ falló. Yo sí sé disparar bien, no me tiembla la mano», expresó Uliarte, una de las cuatro detenidas de la causa. «¿Querés hacerlo?», le respondió Nicolás Gabriel Carrizo y ella añadió: «Te juro que sí. Y no me va a fallar el tiro. Pero hay que pensarlo bien. Pasa que Nando no tiene mucha práctica. Le tembló el pulso».

El intercambio de mensajes se produjo minutos después del fallido ataque protagonizado por Fernando Sabag Montiel, quien le gatilló en la cabeza a Cristina Kirchner la noche del 1 de septiembre frente a su departamento en Recoleta. Acto seguido, su novia le indica al líder de la «Banda de los Copitos», «hagámosnos los pelotudos, vamos a caer todos en la volteada».

Los mensajes estaban en el celular de Carrizo y se espera que ambos sean citados a declarar por el fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti. Es importante destacar, que Brenda Uliarte ya se encuentra procesada como coautora de la tentativa de homicidio de la vicepresidenta, junto a Sabag Montiel.