Carlos Paz: Les entraron a robar, vivieron una pesadilla y decidieron armarse

Una familia que vive en el barrio El Canal de Villa Carlos Paz vivió una noche de terror el último sábado, luego que dos delincuentes a cara descubierta ingresaran a la vivienda y sorprendieran a una mujer y sus tres hijos. Todo ocurrió cuando el padre de los menores se encontraba trabajando y a causa del suceso, tomó la determinación de renunciar y armarse.

El caso se registró en una vivienda ubicada en las calles Honduras y Tegucigalpa.

Diego Flores habita la vivienda junto a su mujer y sus hijos y manifestó: «Yo soy paramédico y aprovecho las fechas de festivales para hacer una diferencia y cubrir los eventos. El sábado pasado me fui a un evento y mi mujer me llamó diciendo que había delincuentes dentro de la casa. Se asomó por la ventana y vio como dos personas en moto ingresaron al patio y se llevaron la garrafa. Ella comenzó a gritarles y los tipos entraron a la casa y se llevaron un televisor. Mi mujer estaba desesperada y los chicos estaban en la pieza y vieron todo», actuaron con total impunidad».

«Mientras pasaba esto, ella me llamó y me dijo que la Policía demoró tres horas en llegar al lugar. Al día siguiente, cuando estoy haciendo las compras, me cuentan que dos tipos en motos habían querido entrar a dos domicilios más», reconoció el vecino.

«Mis hijos y mi mujer no pueden dormir, yo renuncié a mi trabajo de noche y decidí que nos vamos a mudar para resguardar la familia. Tomé la determinación de comprar un arma, no me queda otra»; completó.