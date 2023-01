Atacaron a un guardavidas en Brasil por ser argentino

Brasil. En las últimas horas, un guardavidas santafesino fue atacado en una playa de Brasil por ser argentino y le terminaron fracturando una costilla.



Agustín Maldonado, oriundo de la ciudad de Santo Tomé, fue agredido en una de las principales playas de Itapema, Brasil, “por ser argentino”.



El hecho ocurrió el pasado fin de semana en el balneario Meia-Praia Beach, cuando un médico brasileño, de 43 años, luego de agredir a otras argentinas, golpeó al joven provocándole tres lesiones: fractura de una costilla, pinzamiento en una vértebra y una astilla en el cúbito del antebrazo.



La agresión tuvo lugar cuando el cuerpo de guardavidas del balneario se dispuso a realizar la actividad física diaria, como cierre de la jornada. El atacante logró entrometerse entre los participantes y, sin previo aviso, atropelló a Maldonado para hacerlo caer y luego le dio varios golpes de puño.



“Como guardavidas tenemos la obligación de entrenar una hora por día. En general trabajamos de 7 a 19 y, luego de eso, hacemos el entrenamiento. Cuando arrancamos a correr en grupo, un hombre que estaba sentado en una reposera, se levantó y fue directamente a chocarnos”, comenzó su explicación, en diálogo con Aire.



Y agregó: “El grupo se abrió y me lo encontré de frente. Me caí y le pedí disculpas porque no entendí qué había pasado. Cuando me escuchó hablar, hice dos pasos y me pegó. Ahí lo detuvieron”, explicó el joven.



Por su parte, antes de agredir físicamente a Agustín, el hombre había acosado a dos guardavidas mujeres, también argentinas, a quienes atacó verbalmente por no ser brasileñas y estar trabajando allí. “Se acercó, las increpó y como no le contestaron, les preguntó por qué estaban ahí si no eran brasileñas. Después les pateó una pelota en la espalda de una de las chicas”, explicó Agustín.



Luego de esta serie de ataques, el médico brasileño deberá enfrentar los cargos de desacato a la autoridad, lesiones graves a un funcionario público y acoso sexual.



Producto de este desafortunado hecho, Maldonado deberá respetar los 30 días de reposo absoluto, que le indicaron en el hospital local. Sin embargo, tendrá que atravesar un mes de cuidados, sin trabajar ni percibir su sueldo.