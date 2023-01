Burlando les contestó a los padres de los rugbiers: “Solo hablaron de sus problemas”

Buenos Aires. La última audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa se desarrolla este miércoles, mismo día en el que se cumplen tres años del crimen en Villa Gesell. Pero antes de que comience, el abogado de la familia, Fernando Burlando, se hizo eco de las declaraciones de los familiares de los rugbiers.



“Sus hijos tenían stickers de Pablo Ventura en el teléfono”, aseguró ante la prensa y sostuvo que los usaban como “memes” para burlarse del adolescente de Zárate al que acusaron como asesino.



En las jornadas del lunes y el martes, padres y madres de los ocho imputados declararon y respondieron a los dichos del letrado sobre la risa que se escuchó cuando declaraba el remero. “Yo no soy una pu...”, expresó la madre de Enzo Comelli.



“Yo le contesto a las madres que ratifico todo lo que dije”, sostuvo Burlando en Radio La Red e insistió: “Es de hijo de p.. porque jactarse en el templo de la justicia es reírse de la víctima. Me hubiese interesado que digan ‘mi hijo no se burló, no mató, no se jactó de ser violento, no se rió de Ventura’”.



Fue entonces cuando reveló algo que hasta ahora era desconocido por la opinión pública: “En los teléfonos había stickers de Ventura, ellos se reían de él”. “Cuando entró Pablo, a pesar de estar presos y pasando una de las situaciones más críticas que cualquier ser humano puede pasar, se divirtieron”, agregó.



“No pude convivir con esa idea, soy un tipo que repudia el bullying”, sintetizó Burlando.



Instancia final



Este miércoles declaran los últimos testigos y desde el próximo lunes se leerán los alegatos. Sobre la estrategia de defensa de Hugo Tomei, Burlando apuntó: “Tuvieron un mal libreto y una idea equivocada de que la justicia es tonta”.



Por último, se refirió a la actitud de los padres y madres y aseguró que “habla de un gran egoísmo”. “Solo hablaron de ellos, que esto les generó problemas a ellos, el asesinato de Fernando les generó problemas en las redes sociales, en el lugar donde viven”, comentó. (El Doce TV)