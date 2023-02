Preocupación en Colinas y Altos del Valle por una yarará que atacó a perros

Vecinos de los barrios Colinas y Altos del Valle, se encuentran preocupados por la presencia de una víbora yarará que ha mordido dos perros en la ultima semana. El ofidio se encontraría en la zona de las choperas al límite entre ambas unidades.

Desde el centro vecinal Altos del Valle, consultados por el tema, aseguran que están al tanto de la situación y expresaron: “La yarará está al frente de donde se encuentran las choperas, es todo campo, una zona donde crían caballos. La semana pasada mato a un perro y ahora a otro que está en grave estado".

"Con toda esta lluvia se sabía que podían aparecer este tipo de animales en la zona. Una de las problemáticas que tenemos son los lotes que pertenecen a Cuatro Pilares, que tienen los yuyos de gran altura. Es una zona autóctona privada y deberían hacer la limpieza y no lo hacen" aseveró.

"No solo yarará, aparece tarántulas grandísimas en el barrio, esperemos no aparezcan alacranes. Consulté con la municipalidad esta mañana y me dicen que hay antídoto en caso de picaduras de personas en el hospital, pero no para animales” finalizaron