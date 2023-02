El papá de Lucio Dupuy convocó a una movilización para el día del veredicto

El papá de Lucio Dupuy, el nene asesinado a golpes en 2021, convocó este lunes a una concentración en los tribunales de La Pampa para pedir justicia por su hijo. Cristian Dupuy invitó a la sociedad a una movilización para el próximo jueves 2 de febrero, día en que se conocerá el veredicto contra la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti; y su pareja, Abigail Páez.

A través de sus redes sociales, el padre del nene asesinado llamó a una concentración para que el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa “escuche bien fuerte el pedido de Justicia”.

“Este 2 de febrero cuando esté en esa sala esperando el veredicto de los jueces, quiero escucharlos afuera, que se escuche bien fuerte el pedido de justicia. Porque ese día más que ningún otro voy a necesitar la fuerza de todos ustedes.. ese día, va a ser el día que lo tengo que dejar ir... Ese día comienza el duelo”, escribió Cristian.

El jueves, el Tribunal integrado por Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié determinará si son o no culpables y, por disposición del código procesal de La Pampa, se hará una audiencia de cesura: esto es que determinarán ese día si son o no culpables y, en caso de serlo, en otra audiencia impondrán la pena. No obstante, por el delito imputado por la Fiscalía, en caso de culpabilidad, la única pena prevista es la de prisión perpetua.

Junto a la acusación de la Fiscalía, el apoderado de la querella particular, José Mario Aguerrido, quien representa al padre de Lucio, Christian Dupuy, adhirió a esas calificaciones legales y agregó el agravante de odio de género para el homicidio a la vez que sostuvo que ése fue el móvil para matar a Lucio.

Todavía no está confirmado si las acusadas estarán presentes en el tribunal pampeano o si aguardarán la decisión en el penal de San Luis donde están detenidas, agregaron los voceros.

Lucio fue asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021 en la vivienda de la calle Allan Kardec al 2300 de la ciudad de Santa Rosa, donde residía con su madre y la pareja de ella.

Asimismo, más de 124 mil personas adhirieron a una petición en la plataforma online Change.org para pedir justicia y que “condenen a toda la cadena de responsables del crimen” de Lucio Dupuy, el nene de 5 años asesinado en su casa materna a golpes el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, por cuyo crimen estás siendo juzgadas su madre y su pareja y el próximo jueves se conocerá el veredicto.

El petitorio (Change.org/JusticiaPorLucio), que durante las últimas horas alcanzó las 124 mil firmas, fue iniciado hace más de un año por una mujer de 65 años llamada Graciela Mosqueda, en el cual pidió al Ministerio Público Fiscal de La Pampa que “se juzgue a los policías por mal desempeño, a los jueces que no le quisieron dar la tenencia a su padre, y a los médicos que lo revisaron y vieron a todo lo que era sometido el pequeño y no hicieron nada”.