Falleció Annie Wersching, actriz de “24?, “Bosch” y “The Last Of Us”

EE.UU. Luego de una larga batalla contra el cáncer que se le diagnosticó en 2020, la actriz Annie Wersching, quien se hizo popular por su trabajo en producciones como 24, Bosch y Timeless perdió la batalla contra la enfermedad. En 2013 Wersching también prestó su voz a Tess, uno de los personajes del videojuego The Last of Us, lo que le trajo gran reconocimiento de los fans.



Según Deadline a pesar de luchar contra su enfermedad, Annie siguió trabajando en series como Star Trek: Picard y en The Rookie. Su marido, el actor Stephen Full, en un comunicado dijo que: “Hoy hay un vacío en el alma de la familia, pero nos dejaron las herramientas para llenarlo. Ella siempre encontró maravillas en momentos simples. No necesitaba música para bailar. Nos enseñó a no esperar a que la aventura te encontrara. Ve a encontrarl, está en todas partes y la encontraremos, lo haremos”.



Por su parte, Jon Cassar, director y productor de 24, rindió homenaje a la actriz en otro comunicado. “Mi corazón está roto en más pedazos de los que puedo contar. Annie vino a mi con un corazón abierto y una sonrisa contagiosa. Ella se convirtió en algo más que una compañera de trabajo, fue una verdadera amiga para mí, mi familia y todos los miembros del elenco y el equipo que trabajaron con ella. Annie, te echaremos de menos, dejaste tu huella, y somos aún mejores para ello”, dijo.



La filmografía de la actriz abarca más de una decena de títulos en la pantalla chica.