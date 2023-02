Un taxista carlospacense sufrió un asalto violento en Córdoba

Un taxista oriundo de Villa Carlos Paz sufrió un asalto violento en la ciudad de Córdoba, luego que un delincuente se hiciera pasar por un pasajero y le apuntara con un arma de fuego. El hecho ocurrió anoche y el malviviente le había solicitado que lo fuera a buscar al Hospital Misericordia.

El damnificado se llama Adrián Ferreyra y contó a EL DIARIO: «Recibimos la solicitud de un viaje hacia el Hospital Misericordia, una persona que decía que tenía el hijo internado y debía volver a Carlos Paz. Esta persona consultó el precio y pidió el auto, algo que suele ser común. Me fui a Córdoba, lo contacté al teléfono que nos había dado y entonces se subió al coche. Me dijo que antes de volver a Carlos Paz, tenía que ir a dejar un estudio y me indicó el lugar a seis cuadras del hospital».

«Me hizo detener el auto, sacó un revolver de la mochila y me apuntó. Me pidió la billetera, me sacó el teléfono que usamos para trabajar y me puso el revolver en las costillas. Después me sacó el anillo que casado y las llaves del auto. Le dije que no me deje tirado, que me diera las llaves y me dio las llaves. Me dijo: ´arrancá y salí derecho, no mires para atrás´. Así que puse marcha y salí»; relató el conductor.

«Hace 20 años que trabajo en el taxi y me asaltaron otras veces, pero nunca así. Estos casos suelen pasar, es más común que tomen el auto acá y pidan ir hasta Córdoba. Nosotros estamos muy desprotegidos, se te sube alguien y estás indefenso»; concluyó.