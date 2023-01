Video: Una nueva estafa preocupa a comerciantes de la peatonal

Una nueva modalidad de estafas preocupa a los comerciantes de Villa Carlos Paz, quienes denunciaron que hace algunos días atrás una pareja ingresó a varios locales y se llevó mercadería luego de haber mostrado comprobantes de una transferencia trucha. Los mismos eran editados con un teléfono celular a la hora de elegir las prendas.

Una de las vendedoras sospechó de la situación al ver que no impactaba el pago, no les entregó la indumentaria y revisó las cámaras de seguridad para descubrir la maniobra delictiva.

Nicolas es dueño de un local ubicado en la Galería Acuario y contó: «Mi cuñada me menciona que una pareja fue a realizar una compra por 27 mil pesos y nunca impactó la transferencia, por lo que decidió no entregar la ropa. Pasaron varias horas y no volvieron y cuando revisamos las cámaras de seguridad, noté que tenían bolsas de un local de la Galería Strada. Me llegué hasta allá, pregunté si les habían pagado supuestamente con una transferencia y me dijeron que sí y que no había impactado».

«Nos quedamos con eso, esperando que entre el pago y al mirar las grabaciones más detalladamente, vimos que la chica pidió los datos de la cuenta, los ingresó a homebanking y falsificó un comprobante. Nos sorprendió con la agilidad y rapidez que editó el comprobante trucho, queremos que la gente sepa y que esté alerta»; completó.