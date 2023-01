Buscan a un conductor que se fugó tras chocar a un motociclista

El conductor de un vehículo embistió ayer un motociclista en la zona de los Cortes de Furt de Villa Carlos Paz, aceleró y se dio a la fuga. El ocupante del rodado menor deberá ser sometido a varias cirugías y denunció que fue víctima de un caso de abandono de persona, al tiempo que busca identificar al automovilista.

El hecho ocurrió alrededor de las 6,30 horas y la víctima fue identificada como José Vélez, de 39 años, quien se dirigía a su trabajo cuando fue chocado frontalmente por un Fiat Uno de color blanco.

José se encuentra internado en la Clínica Vélez Sarsfield con una fractura y debió ser intervenido quirúrgicamente para que pudieran salvarle la mano. «Yo vivo en Tanti, me dirigía a tomar mi guardia y entraba a las siete de la mañana. En la zona de los Cortes de Furt, a la altura del castillo, se me cruzó un auto a toda velocidad y me chocó. Era un Fiat Uno de color blanco que tenía la trompa de un Duna viejo y el paragolpes de color negro. Me empujó contra el paredón y la piedra de la montaña y luego la moto volvió a caer sobre la calzada»; contó el motociclista a El Diario.

«Yo tenía casco y todo en regla. El conductor siguió su marcha y se metió en una calle algunos metros después»; denunció.

«Me derivaron al Hospital Sayago y luego por la obra social que tengo a la Clínica Vélez Sársfield de Córdoba, tengo rotura de fémur y rótula derecha y otra fractura en la mano derecha. Me intervinieron de urgencia para salvarme la mano y ahora me tienen que hacer dos cirugías más. Mi mujer radicó una denuncia porque el conductor hizo abandono de persona y me dejó tirado»; concluyó.

Para aportar cualquier información, comunicarse al número: 3541 597264.