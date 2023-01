Carlos Paz: El mismo local, dos robos en menos de una semana

Un local alterno que se encuentra en la Galería Acuario de Villa Carlos Paz, fue victima por segunda vez de la delincuencia en apenas seis días y exigen que cambien y refuercen las medidas de seguridad dentro de la galería.

Heber Quinteros, socio y parte propietaria del negocio se sintió muy molesto por las medidas de seguridad que tiene la galería: “Anoche a una de las chicas la distrajeron y le robaron el celular; el primero de año nos rompieron la vidriera y sacaron todo lo que pudieron, que se pudo recuperar. Es la segunda temporada con local en el centro, lo de los celulares pasa y se escucha todo el tiempo, lo de la vidriera es otra cosa".

"Nosotros estamos poniendo cámaras, alarmas, blindando nuestros negocios. La galería no tiene cámaras afuera, no se sabe quién pasa, la única cámara que tiene esta como a 15 metros adentro. Si los hechos pasan dentro de la galería en algún momento salen, con cámaras afuera se podría ver quiénes son y a donde se fue. Despidieron al sereno y no sabemos porque, pero no quieren contratar, lo echaron dejando una carta sobre un escritorio diciendo que tenia que entregar la llave y a la noche no hay nadie".

"Si esperan a alguien que vive en la galería y dicen que van a un departamento algo, entran rompen y roban todo, se necesita gente acá adentro, las cámaras filman solo con movimiento, si no lo captan no filman. Acá no se hace mucho y es mucha la gente que viene, pero se tiene que brindar seguridad" aseveró.