Andrea fue víctima de un violador serial que atacaba en Carlos Paz

Tal y como había adelantado EL DIARIO hace casi cinco años, las pruebas de ADN confirmaron que Andrea Castana fue víctima de un violador serial que atacaba en el Cerro de la Cruz de Villa Carlos Paz. Hay coincidencias entre el material genético que hallaron en el cuerpo de la víctima y otros tres casos registrados en 2004, aunque no se descarta que haya cometido otros hechos similares en años anteriores.

Se estableció que en todos los hechos, el hombre utilizó el mismo modus operandi. Atacaba a mujeres solas que subían por el sendero del Vía Crucis, lo hacía entre las estaciones 8 y 9 y siempre en las primeras horas de la tarde. Tras cometer las violaciones, escapaba por un camino alternativo que hoy se encuentra cerrado.

En todos los casos anteriores, las víctimas lograban sobrevivir al ataque, pero Andrea no pudo. En ese sentido, la presunción es que ella habría logrado identificarlo, o bien habría comenzado a gritar con todas sus fuerzas.

La presunción es que el asesino tiene algún rasgo distintivo como un labio leporino o alguna cicatriz y contextura flaca, información que este medio publicó durante el pasado mes de julio.

La causa dio un giro inesperado con el aporte de una víctima de otro ataque sexual ocurrido en 2005. Una mujer oriunda del barrio La Quinta detalló las características físicas y el modus operandi que utilizó un hombre, quien ahora tendría aproximadamente 50 años, el cual la sorprendió en el sendero del Vía Crucis y la abusó sexualmente diez años antes del crimen de Andrea.

Sin embargo, la vecina también aportó material genético del agresor y el ADN coincide con los restos hallados en el cadáver de Castana, la mujer de 35 años que fue violada y estrangulada a metros del sendero principal. Se cree que el violador también sería responsable del abuso sexual que padeció una reconocida periodista deportiva de Buenos Aires en 2004.

Daniela Pavón es abogada de la familia Castana y confirmó que se logró vincular el femicidio de Andrea con los hechos que padecieron tres mujeres a principios de la década del 2000. Había dos denuncias previas en la oficina del entonces fiscal Gustavo Marchetti (condenado este año por violencia de género y amenazas contra su ex pareja), pero nucas se investigaron.

«Se comenzó a investigar cuando asumió la nueva instructora de la causa, se hizo un relevamiento de todas las denuncias por hechos de abuso sexual y se descubrió estos casos que habían sido denunciados en su momento. Se detectó una similitud en las características físicas del atacante y se estableció que usaba el mismo modus operandi. Coincidía el lugar donde atacaba, entre las estaciones 8 y 9 del Cerro de la Cruz, su descripción y hasta el día en que se produjeron los hechos: miércoles. Todos los ataques se han dado entre las 13 y las 16 horas, incluido el de Andrea. Lo mas importante es que hay una coincidencia de ADN en la denuncia que hizo una mujer diez años antes del crimen de Andrea»; sostuvo la abogada a EL DIARIO.

«Se determinó además que el asesino tiene algún defecto en el labio. Estas mujeres fueron citadas a declarar y esperamos que sea un gran aporte a la causa. Si se hubiese alertado la sociedad en su momento, quizás se podrían haber evitado muchas situaciones. Si esta persona no fue detenida en su momento, no creo que haya dejado de actuar. Ya sea en el cerro o en las cercanías y seguramente hay más casos de víctimas que no lo han denunciado»; concluyó.