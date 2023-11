Nalbandian habló tras las acusaciones de acoso y hostigamiento

Córdoba. El ex tenista David Nalbandian es el protagonista de un escándalo que llegó a la Justicia. Araceli Torrado (29), su ex pareja, lo denunció por haberle puesto una cámara espía en su habitación, en un contexto de hostigamiento, persecución y celos. Y en ese contexto, se difundieron conversaciones entre el deportista y la modelo en las que él reconoce haber instalado el dispositivo.

Nalbandian, ex N° 3 del mundo y ganador de 11 títulos ATP, está acusado por acoso sexual, hostigamiento y violación de domicilio. Pero el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad archivó dos veces la denuncia, según dijeron fuentes judiciales a Clarín, y el juez desestimó los pedidos de medida de prueba y cautelares de la querella. El abogado de Torrado, Martin Olari Ugrotte, dijo que ya apelaron esa decisión y debe resolver la Cámara.

Después de la difusión del escándalo, Nalbandian habló con Clarín y fue tajante: "Ya hay un dictamen del juez, fíjense bien antes de hablar", en referencia a la decisión de la Justicia de archivar la denuncia y no hacer lugar a los pedidos del abogado de la modelo.

Pero consultado sobre el motivo por el que ahora salió el caso a la luz, fue más allá: "Quieren plata y fama".

Clarín consultó al Ministerio Público porteño sobre la denuncia y esta fue la respuesta: "La denuncia fue archivada dos veces. Una ex pareja denunció, se la archivaron. La fiscalía de Cámara revisó y otra vez se lo archivó. La fiscalía sostiene que rogar para volver no es hostigamiento por violencia de género".

Como parte de la denuncia, Torrado presentó un video del momento en el que su hermano desarma el ducto de ventilación de su cuarto y descubre la camarita. También adjuntó audios de Whatsapp y una grabación de la conversación telefónica entre ella y Nalbandian en la que él reconoce el episodio.

Araceli Torrado grabó al ex tenista para indagarlo sobre si fue él quien instaló un dispositivo en su habitación. Nalbandian fue denunciado por acoso sexual, hostigamiento y violación de domicilio.

"¿Querés que sea honesto? La pusimos ese día. No la pude ver porque no se qué quilombo hay con Internet que no se puede ver. Así que no vi absolutamente nada", dice Nalbandian en la comunicación, según el audio al que accedió Clarín.

"¿Con qué fin hiciste esto? ¿Sos un degenerado que querés verme en bolas cuando duermo, tenés morbo de verme con alguien o ver si traía chabones? Contame la posta", le pregunta Torrado. "La posta es... Hay un montón de veces que no te entiendo. Con la única intención que fue, es de entenderte un poco más, de empatizar un poco más de alguna manera", dice Nalbandian.

La causa contra Nalbandian

Torrado se presentó en julio ante la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo de la Ciudad y reclama medidas de protección hacia ella luego de que Nalbandian reconociera que puso una cámara en su cuarto. Además, la modelo pide que investiguen al ex tenista, al que denuncian por acoso sexual, hostigamiento y violación de domicilio.

En ese momento Torrado contó que había comenzado una relación con Nalbandian en septiembre de 2022 y que los primeros meses habían sido buenos, mientras sus encuentros se alternaban entre su casa en Rosario y la del ex tenista en Córdoba. Pero que todo cambió cuando ella se mudó a Buenos Aires.

La víctima contó que fue Nalbandian quien le propuso alquilar a su cargo un departamento para compartirlo, y que este comenzó a hostigarla y tratar de controlar su vida social, pretendiendo incluso, según su testimonio, "intentar tener sexo, de manera brusca, con situaciones forzadas" durante un viaje de la pareja a los Estados Unidos.

En junio de este año, la joven encontró una cámara de vigilancia con capacidad para transmitir en tiempo real oculta en la ventilación del departamento que compartía con Nalbandian, quien luego le confesó ser el responsable de ese dispositivo, a través de una conversación de Whatsapp.

En aquella presentación, Torrado definió al ex tenista como "alguien celoso y excesivamente controlador" y solicitó medidas de protección como la prohibición de acercamiento y de contacto hacia ella.