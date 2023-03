Tanti: mientras dormían les robaron las 4 cubiertas de su camioneta

Un vecino de la localidad de Villa María, quien tiene desde hace varios años una casa de descanso en Tanti, sufrió el viernes a la madrugada el robo de las cuatro cubiertas de su camioneta mientras descansaba con su familia.

Eduardo Gili relató a EL DIARIO: “vine con mi mujer hace 15 días. El viernes me desperté alrededor de las cinco de la mañana y no veo nada, después no sentí nada tampoco, calculo que fue entre las doce de la noche y cinco de la mañana. Creo que se trata de una banda organizada, las cubiertas eran nuevas no tenían más de mil kilómetros".

"Después hablando con los vecinos me entero que en la cuadra, en los últimos 15 días se robaron las cubiertas de otros dos autos que estaban estacionados en la vía pública. Mi auto estaba dentro de la vivienda. Trajeron ladrillos para dejar el auto acomodado sobre ellos, hasta ese trabajo se tomaron" aseveró Eduardo.

Y agregó: "hice la denuncia, pero policía de Tanti no hace nada. Vinieron de Carlos Paz personas de Investigaciones. Antes este era un lugar tranquilo, ahora no se que pasa. Logre reponer con ayuda y solidaridad de los vecinos, las cubiertas para volverme con unas usadas, pero comprarlas nuevas salen mas de 1 millón de pesos”.