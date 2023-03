Carlos Paz: Se levantó para ir a trabajar y le habían robado la moto

Un vecino que vive a pocas cuadras del centro de Villa Carlos Paz, se levantó esta mañana para ir a trabajar y descubrió que le habían robado su motocicleta del patio de su casa. El hecho se registró en la calle El Redentor y el damnificado cree que los ladrones venían merodeando la zona desde hace un tiempo.

Diego Domínguez contó a EL DIARIO: «Vivo en unos departamentos y la moto estaba detrás de mi ventana, por lo que no es fácil sacarla. Estaba con candado y tapada, no era fácil darse cuenta que era una moto. Mi vecina tiene una moto 110 cc. y era más fácil de llevar por donde estaba, pero no la tocaron. Creo que la tenía vista y vinieron directamente por mi moto».

«Hice la denuncia y estuve preguntando por las cámaras de la zona, algunas no andan y otras no tienen buen alcance. Se vienen dando varios hechos en la zona, hace un mes intentaron abrirme el auto y no lo lograron»; añadió.

Según pudo conocerse, la moto es una XR 250 modelo 2014 con patente 322 KUX. Para aportar cualquier información, comunicarse al 3541-591512.