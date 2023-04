Blas Correas: la defensa de Esquivel pidió un año de prisión

La defensa de la ex policía Wanda Esquivel, quien había admitido que "plantó" el arma para simular un enfrentamiento como coartada para justificar la muerte del adolescente Valentín Blas Correas pidió un año de prisión durante los alegatos del juicio que se sigue por el caso.

La fiscalía había solicitado cinco años de prisión para Esquivel (34); sin embargo, sus abogados, Leandro Ortiz Morán y Miguel Ortiz Pellegrini, remarcaron que la ex agente "desde el primer momento admitió el hecho, reconoció que cometió un error, manifestó su arrepentimiento y colaboró con la investigación para llegar a la verdad".

Según la pesquisa, Esquivel, por pedido del cabo 1° Javier Alarcón, tiró un revolver desde el automóvil oficial con la intención de modificar la escena del crimen y encubrir a los dos efectivos que dispararon (Alarcón y Lucas Gómez) contra el Fiat Argo en que se movilizaba Blas Correas junto a cuatro amigos.

Por esa maniobra, Esquivel está imputada por los delitos de "encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y omisión de los deberes de funcionario público en concurso ideal".

Al respecto, los letrados defensores consideraron que se debe "morigerar la pena" al entender que por su condición de agente "pertenecía al eslabón más débil de la estructura" en el organismo de seguridad, por lo tanto "no tiene lógica decir que ella fue autora de una maniobra para encubrir" lo que había pasado, sino que "cometió el error en hacer caso" al pedido de Alarcón.

También alegaron los defensores de la entonces oficial ayudante, Yamila Martínez; el agente Rodrigo Toloza; el cabo Alejandro Martínez y el subcomisario Sergio González; todos ellos acusados de no haber tomado conocimiento de lo que había ocurrido y no denunciarlo ante sus superiores. En ese sentido, sus abogados solicitaron la absolución al coincidir que no existen pruebas sobre las acusaciones.

Estos policías están imputados de "falso testimonio y encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente, en concurso ideal".

En tanto, el debate continuará el miércoles próximo con los alegatos de las defensas de los restantes cuatro efectivos juzgados por el caso.

La semana pasada, los fiscales Marcelo Delgado y Fernando López Villagra solicitaron la prisión perpetua para Gómez y Alarcón; y cinco años para Esquivel, Alejandro Martínez, Toloza y Ezequiel Agustín Vélez.

También cinco años y nueve meses de prisión para Yamila Martínez, y seis años para Walter Soria, Jorge Galleguillo, el subcomisario González y Juan Antonio Gatica.

Mientras que pidieron cinco años y nueve meses para Enzo Quiroga; y cinco años y cuatro meses para Leandro Alexis Quevedo.

El hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Blas Correas y sus amigos circulaban por avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas en el sur de la capital cordobesa, y evadieron un control vehicular porque el conductor observó que uno de los policías empuñaba un arma y lo apuntaba en la cabeza.

Ante esa situación y tras una persecución, los policías dispararon contra el auto y uno de los balazos impactó sobre la zona de la escápula derecha de Correas que le ocasionó lesiones en el pulmón derecho, la vena cava inferior y el ventrículo derecho, y le produjo la muerte.

Fuente: Télam