Santa María de Punilla: apuñalaron a un joven tras un robo a plena luz del día

Santa María de Punilla. Ayer en la localidad de Santa María de Punilla se vivió una situación realmente dramática cuando a primeras horas de la mañana, un joven de 19 años recibió una apuñalada en su ingle tras correr a un ladrón que había asaltado a una jubilada en la puerta de su casa.



Jordán Molina, quien recibió la herida de arma blanca, fue inmediatamente socorrido por los vecinos y llevado al Hospital Domingo Funes, donde le realizaron puntos y quedó internado durante varias horas.



En diálogo con EL DIARIO relató lo sucedido y reconoció que "es un milagro que esté con vida", ya que solo fue una herida superficial, pero muy cerca de una importante arteria.



"Le robaron a una vecina, una mujer mayor, la mochila con sus pertenencias. El ladrón la amenazó con el mismo cuchillo que me apuñaló a mí. Yo justo me bajaba del colectivo cuando él se dio a la fuga, por la avenida San Martín, lo agarré de atrás del cuello y fue cuando sacó un arma blanca de su cintura y me apuñaló", contó Jordán.



"Llegué a mi casa y empecé a darme presión en la zona para frenar el sangrado, uno de mis vecinos reaccionó rápido y me llevó al Hospital Funes. Nunca había visto a la persona, se nota que no era del pueblo, es chico y alguien de acá no hace algo así en un lugar tan transitado a esa hora. Fue todo muy rápido y no hay mucha información, para que den con él".



"Fue superficial la herida y ahora estoy en reposo, fue un milagro en realidad, los médicos me dijeron que por dos centímetros no me tocó la arteria o la vejiga. Si el cuchillo entraba de otra forma no la sacaba tan barata. Ahora tengo una semana de reposo absoluto y dos para que me saquen los puntos", finalizó el joven.