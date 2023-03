Tras el ataque mafioso, el intendente de Rosario responsabilizó a las fuerzas de seguridad

Rosario. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, apuntado en el mensaje mafioso a Lionel Messi que dejaron frente a un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo que fue baleado esta madrugada, reclamó una vez más ayuda de los gobiernos provincial y nacional para frenar el avance criminal y narco y responsabilizó directamente a las fuerzas de seguridad.



El jefe comunal planteó sus dudas sobre los autores del hecho: “En los últimos dos años hemos hablado de este tipo de balaceras y de todos estos hechos y hay una característica común: ninguna persecución posterior, ninguna situación de accionar, ningún enfrentamiento”.



Javkin insiste en que este tipo de ataques ocurre por acción u omisión de las fuerzas de seguridad que tienen que cuidar a los ciudadanos. “Acá tenemos varias fuerzas actuando. Es inexplicable la libertad con la que suceden estas cosas, con relación al accionar de las bancas narcos y con lo que sucede con la no persecución”, se quejó durante una comunicación con Eduardo Feinmann y Jorge Lanata en Radio Mitre.



El supermercado de la cadena Único, que pertenece a la familia Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, ubicado sobre la calle Lavalle, en la zona oeste de Rosario, fue atacado a tiros a las 3:20 de este jueves. Los atacantes dejaron una amenaza escrita y luego efectuaron una docena de disparos.



El episodio ocurrió la misma semana en la que el gobernador Omar Perotti y el intendente Javkin participaron de una nueva reunión de la Mesa de Comando Conjunto del Ministerio de Seguridad provincial, para dialogar sobre acciones tendientes a reducir los índices de violencia e inseguridad en la ciudad.



De aquí, las dudas del intendente. Javkin sugirió que detrás del ataque existen algunos sectores interesados y responsabilizó directamente a las fuerzas que tienen que evitar estos hechos. “Si voy a reuniones y planteo donde creo que hay que reforzar las fuerzas y a los pocos días aparece esto en uno de esos lugares, yo dudo. Dudo de todo. Y mencionar a Messi garantiza la repercusión”, enfatizó.



Pero para el intendente lo ocurrido esta madrugada fue “lo más alevoso” porque venimos de dos encuentros muy directos con las fuerzas que portan armas, que son las que nos tiene que cuidar, trabajando zonas de la ciudad y una es muy cercana a donde ocurrió esto”.



Javkin, que milita hace muchos años, asegura que no se va a dejar presionar con este tipo de hechos. “Hace muchos años que participo en política, a mí no me van a correr. Lo que está claro es cómo actúan. Pero tengo dudas que esto sea una banda narco, porque esto no es un accionar tipo. También puede ser por acción u omisión de los que nos tienen que cuidarnos de los narcos”, insistió.



El intendente se quejó de que “se habla de Rosario como si no estuviéramos en Argentina, pero no se la prioriza nunca” y aseguró que “pasan cosas mucho más graves en otros lugares y no tienen el rebote que tienen” en su ciudad. “Las armas y las drogas no nacen en Rosario, las meten. Para llegar a Rosario atraviesan porciones enormes de la Argentina. Esto te demuestra el nivel de mugre y complicidad”, planteó.



“Me da mucho odio lo que generan con Rosario. Es una ciudad de gente que la pelea. Pero lamentablemente no la cuidan. Este tiene que ser un punto de inflexión. Estoy harto. Esta es una ciudad de laburo, de gente buena que está amenazada por tipos que ordenan cosas desde las cárceles y por la acción u omisión en complicidad de la fuerza que nos tiene que cuidar. Todas las prioridades de recursos tendrían que estar acá”, concluyó.



Se sospecha que el ataque fue cometido por dos hombres en una moto y que estaría vinculado a barrabravas de la ciudad. Hace un mes, Javkin cruzó públicamente a Miguel Ángel Russo por haber dicho que había jugadores que se negaban a jugar en Rosario por la inseguridad imperante.



La causa está a cargo del fiscal de Balaceras Federico Rébola, quien ordenó a la Agencia de Investigación Criminal relevar la escena para que tome testimonios, recolecte material balístico y busque cámaras de videovigilancia.