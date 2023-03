La Plata: una cuidadora le robó joyas a una anciana postrada

La Plata. Claudia Gabriela González, una mujer de 54 años de la ciudad de La Plata, fue detenida en las últimas horas luego de que una cámara de seguridad la captara mientras protagonizaba un hecho que indigna: le robó dos anillos a una mujer de 89, a la que debía cuidar, mientras estaba sedada y postrada en una cama.



Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió el martes pasado en una casa ubicada en la calle 121 en el barrio El Mondongo de la capital bonaerense. Allí, la ladrona se aprovechó de su condición de cuidadora y le sacó a Elsa Russo, la jubilada, una alianza de oro y un cintillo de oro blanco con perlas.



Ante la sospecha de que había sido González la responsable de la pérdida de las joyas, el hijo de la anciana -un hombre de 62 años- revisó la grabación de la cámara de seguridad que había instalado en el dormitorio de su madre y descubrió la verdad.



Eran casi las 3.20 cuando la cuidadora, con total sigilo y paciencia, se acercó a la víctima y le quitó los dos anillos. Segundos después los puso en su bolsillo y se fue.



Con la filmación, el hijo hizo la denuncia ante la Comisaría Nº9 de la ciudad de La Plata. Fue entonces que los efectivos relevaron nuevamente las cámaras y realizaron tareas de campo para identificar a la sospechosa y su domicilio.



Una vez que tuvieron su dirección, los efectivos de la Policía Bonaerense llevaron adelante un allanamiento que arrojó un resultado no del todo positivo. Si bien pudieron detener a la sospechosa, no lograron recuperar los anillos. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, después de concretar el robo la ladrona no perdió mucho tiempo y vendió la alianza y el cintillo con perlas en una joyería. Según trascendió, le dieron poco más de 40 mil pesos por el botín.



Con el dato, los efectivos se dirigieron al local con la esperanza de encontrar las joyas pero todo fue en vano: los anillos fueron fundidos por el dueño del local. La detenida quedó a disposición de la Justicia y fue imputada en un expediente por hurto.