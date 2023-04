Carlos Paz: Colocarán cámaras, alarmas y saldrán a patrullar el barrio

Ante los sucesivos hechos de inseguridad, los vecinos del barrio Playas de Oro, en la zona sur de Villa Carlos Paz, decidieron organizarse para luchar contra la delincuencia. Se acordó la compra e instalación de cámaras y alarmas comunitarias y se implementará un patrullaje preventivo.

De esta forma, los vecinos manifestaron que buscan colaborar con la Policía.

La presidenta del centro vecinal, Viviana Vottero, sostuvo a EL DIARIO: «Somos conscientes que se están dando muchos hechos de inseguridad, no sólo en nuestro barrio, sino en todo el país. Estamos tratando de colaborar en todo lo que podamos y vamos a colocar cámaras y alarmas comunitarias. Estamos haciendo un relevamiento del barrio, vecino por vecino, porque sabemos que los delincuentes están metidos en el barrio y se meten en casas vacías».

«Estamos analizando los lugares donde hay cámaras y donde faltan, es un trabajo minucioso. Hablamos con un proveedor y vamos a hacer algo que nos sirva a todos, no vamos a dejar en banda a ningún vecino. La idea es hacer un paquete para que todos tengan alarmas y esta semana vamos a tener el costo de este equipamiento»; añadió.

Sobre la iniciativa, la dirigente barrial aclaró: «La Policía cuando uno la llama, viene, pero sabemos que los recursos no alcanzan. Somos un barrio que estamos al final de Carlos Paz y necesitamos buscar alternativas para que sea una zona más segura. No buscamos culpables, pero no se puede comparar Playas de Oro con un barrio del centro. A veces tenemos hasta tres robos por día, hurtos de celulares y ladrones que se meten en casas vacías».

«Esto no es un ataque a nadie, simplemente creemos que nos tenemos que cuidar entre todos. Mediante este sistema, podremos mantenernos en contacto si un vecino ve algo y dar inmediato aviso. Pondremos además nuestros vehículos a disposición para patrullar el barrio cuando haga falta»; completó.