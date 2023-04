Las nuevas acusaciones que complican a Marcelo Corazza

Buenos Aires. La causa que tiene a Marcelo Corazza procesado por corrupción de menores, junto a otras tres personas con cargos aún más graves, tiene testigos que son fundamentales. Todos ellos habrían sido víctimas de la red de explotación infantil que se investiga en el expediente. En los documentos son llamados “víctima 1, 2 y 3?, jóvenes que hoy rondan los treinta años y que a lo largo del año pasado pudieron revelar lo que vivieron entre sus 11 y sus 13.



Los tres eran compañeros de colegio o de clases de teatro, donde fueron cooptados por el líder de la organización, Francisco Rolando Angelotti, alias “Sensei”. Frente a la Justicia, con un expediente bajo el juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Patricio Lugones, las víctimas tuvieron varias entrevistas. Contaron hechos de horror absoluto: abusos, perversiones y violaciones grupales. Sus relatos contienen detalles minuciosos. De los cuatro acusados, Corazza es el menos complicado de todos. Fue liberado del penal de Ezeiza, señalado como un consumidor ocasional de la red de explotación sexual.



Una de las víctimas contó el hecho por el que Corazza fue procesado. Se trata de aquel episodio de 2001 en el que, según la acusación, el ex productor subió al nene de 11 años a su vehículo, un hecho de corrupción de menores y exhibiciones obscenas. Sin embargo, ese no es el único relato que menciona a Marcelo Corazza en el expediente. Hay más y fueron incluidos por el fiscal Patricio Lugones en el escrito donde le pidió a la Cámara que revea la liberación de Corazza y lo envíe nuevamente a la cárcel.



Para el fiscal, el juez, si bien procesó a Corazza, no lo hizo “por la totalidad de las conductas reprochadas”. Esta claro que para el fiscal el resto de las acusaciones que relataron las víctimas tienen algún tipo de validez o, al menos, merecen ser investigadas.



¿Cuáles son esos hechos?



El primero lo relató el joven identificado como “víctima 3?. Según se desprender de su relato, recuerda haber sido llevado por la fuerza a un garage donde estaban Angelotti, el líder de la banda, y Marcelo Corazza. Cuenta, además, que había más hombres y que se trató de un “encuentro sexual grupal”.



Curiosamente, el juez no incluyó esta situación en el procesamiento de Corazza, lo que, para el fiscal Lugones, es un error: “Así también, señaló el Sr. Juez instructor que respecto de Marcelo Adolfo Corazza, su situación difiere en tanto el único hecho que de momento lo vincula a la presente es aquel que tiene como damnificado a Víctima 1 (el del vehículo en 2011) pese a advertir que la víctima 3 lo ha señalado como participante de una reunión sexual de la que fue víctima, siendo que dicho hecho no ha formado parte de la imputación”.



Es decir, sin el tecnicismo de la redacción judicial, que hay una víctima que dice haber mantenido un encuentro sexual grupal en el que participó Corazza y, misteriosamente, el juez no lo incluyó en la acusación.



Si bien para el fiscal esto es un “indicio”, considera que debe valorarse: “debe considerarse en forma indiciaria lo señalado en el párrafo precedente (el abuso grupal) respecto de la posibilidad de la intervención de Corazza en otras situaciones vinculadas al quehacer de la organización, lo cual da cuenta de que su participación no fue algo aislado”.



Otro punto fundamental que aborda el dictamen que el fiscal elevó la semana pasada y será resuelto en breve por la Cámara de Apelaciones, tiene que que ver con la participación de Corazza en el expediente. Para el juez es un mero “consumidor”, pero para el fiscal es “parte de la asociación ilícita”.



Lo explica así: “Si bien la calificación legal escogida y que se atribuye a Corazza resulta de carácter provisorio, los indicios probatorios existentes en autos me inclinan por la intervención del nombrado en la organización delictiva conformada con los restantes imputados en la causa”.



Hay otro posible hecho más en el cual la Justicia aún no profundizo.



En la página 25 del auto de procesamiento de Corazza y los restantes imputados, el juez Sánchez Sarmiento escribe el siguiente párrafo: “Por otro lado, víctima 3 puso en conocimiento de otro hecho que involucra a Corazza y por el cual no fue aún intimado. No obstante, no puedo dejar de mencionar que las características de tal suceso son coincidentes con uno que había descripto víctima 1 y que ha sido identificado como “b.5?



En el escrito, el punto “b.5? es aquel que menciona a Corazza en su auto, junto a un menor de 11 años en la zona de Costanera Sur.