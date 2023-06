Desvalijaron un taller en Carlos Paz y pide ayuda para poder seguir trabajando

Un vecino de barrio pasaje Dinamarca del barrio Miguel Muñoz de Carlos Paz, fue víctima de la inseguridad cuando autores desconocidos ingresaron a su taller y se llevaron todo lo que tenían a su alcance dejándolo sin su única fuente de ingresos.

Maury Brain, el joven damnificado expresó a EL DIARIO: “Nunca me habían robado, es la primera vez. La semana pasada me avisaron que vieron a un chico con una llave cruz queriéndome sacar el auxilio del auto. El día martes mi mamá lleva a la perra al veterinario porqué estaba mal y le dijeron que la habían envenenado y creemos que está todo relacionado. Entraron por una tapia del costado anoche, buscamos con mi hermano en el terreno del lado y encontramos un par de cosas que fueron perdiendo en el camino".

"Trabaje muchísimos años para comprarme las herramientas. Hoy si lo tengo que hacer no puedo. Si no logro reponer o recuperar algo, la única que me queda es dedicarme a otra cosa o trabajar en otro taller. Dejaría de ser independiente de mi trabajo y de lo único que hice siempre" finalizó.

El hermano del joven y otros familiares publicaron en redes sociales dando a conocer el hecho y haciendo un llamado a la solidaridad, solicitando que si alguien intenta venderles las herramientas por redes sociales se comuniquen y aporten información para poder recuperarlas.

Maxi Brain, hermano del joven escribió en sus redes: “Hola amigos quiero hacer un llamado a la solidaridad. Anoche entraron a robar al taller de mi hermano Maury Brain llevándose todas sus herramientas y dejándolo sin la posibilidad de seguir trabajando, muchos lo conocen a Maury, esta vez necesita de nuestra ayuda! Compartiendo esta publicación y aportando con lo que se pueda para que el lunes pueda volver a abrir su taller. El mundo fierrero sabe lo que cuesta hoy comprar una herramienta. Les agradezco a todos los que puedan compartir esta publicación y les dejo un alias por si quieren darnos una mano”.

ALIAS: herramientas.mauri