Se conoció un nuevo parte médico: ¿Cómo está Dayana Sánchez?

Un nuevo parte médico sobre el estado de salud de la boxeadora cordobesa Dayana Sánchez se conoció este viernes y arrojó una luz de esperanza. El Instituto del Quemado de Córdoba informó que ya puede respirar por sus propios medios y sigue mostrando una evolución favorable luego de haber resultado con quemaduras en sus vías respiratorias durante un voraz incendio.

Si bien permanecerá internada en terapia intensiva con ventilación mecánica, se encuentra estable.

«Al día de hoy (por este viernes) la hemos despertado, la hemos puesto en un modo espontáneo, o sea que se respira por sus medios, con ayuda del ventilador, pero aún no ha desinflamado la vía aérea, por lo cual va a continuar en el próximo tiempo con ventilación mecánica»; expresaron desde el centro médico.

«El pronóstico de la vía aérea siempre es más o menos bueno, con sus posibles complicaciones, pero lo que todavía no sabemos es cuánta lesión puede haber tenido por inhalación de humo. Las lesiones de inhalación de humo no se manifiestan en el en el acto sino, a las 48 o 72 horas. Hasta el momento no parece haber lesión de humo, pero continuamos en conducta expectante»; añadieron en el parte que se dio a conocer.

El jueves pasado, la boxeadora olímpica se vio envuelta en un incendio que afectó su domicilio en el barrio Juan Pablo II y debió ser rescatada por vecinos que tiraron abajo una puerta.