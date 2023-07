Córdoba: Saltaron desde una terraza y desvalijaron un departamento

Un joven español que se encuentra viviendo hace tres meses en la ciudad de Córdoba, denunció que delincuentes saltaron desde la terraza de un edificio y le desvalijaron su departamento. El insólito hecho se produjo en el barrio Alberdi y trascendió que los malvivientes se las ingeniaron para meterse en un sexto piso.

Christian Siles es oriundo de Mallorca y aseguró que intentó hacer la denuncia y los policías le dijeron que «no podían hacer nada».

Para ingresar al inmueble, los ladrones llegaron a la terraza del edificio y luego saltaron a un balcón. El joven no logra salir de su asombro y sostuvo: «Vengo de España y estas cosas no pasan y si pasan todo el mundo se involucra. Aquí nadie me ha dado una mano, ha girado la cabeza y no le ha importado nada lo que me ha pasado»; se lamentó.