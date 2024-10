Habló el acusado de haber prendido fuego en el norte de Punilla

El vecino de San Esteban que fue detenido y acusado de haber provocado intencionalmente el voraz incendio que devastó el norte de Punilla, rompió el silencio y defendió su inocencia. Julio Aguirre, quien fue aprehendido por disposición de la la fiscal Paula Kelm de Cosquín, dijo que nunca tuvo en su poder el bidón de nafta que apareció en las imágenes difundidas por el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Córdoba.

El hombre fue aprehendido el pasado 20 de septiembre y permaneció dos semanas privado de su libertad.

Aguirre denunció que la fotografía que lo incriminaba «fue montada» y que fue víctima de un detención arbitraria. «No sé quién me sacó la foto, nunca tuve un bidón de nafta»; expresó el vecino, quien precisó que fue a caballo hasta la casa de su padre para ayudarlo a apagar el fuego y luego se dirigió hasta un campo de la zona a pedido de su patrón.

«Fui a la casa de mi papá a apagar el fuego, volví a mi casa a comer y me habló mi patrón para preguntarme si necesitaba algo. Al rato me mandó un audio diciéndome si podía ir a ayudarlo y yo fui a caballo»; contó el vecino, en diálogo con El Doce.

Asimismo, aseguró que el bidón de nafta fue encontrado a seis kilómetros del lugar donde él estaba.

Sobre el día de la detención, recordó que iba galopando por la costa del río cuando se le aparecieron efectivos del ETAC y policías motorizados, quienes le indicaron que se detuviera. Me dicen que me sacaron una foto con un bidón prendiendo fuego y yo les decía que nunca había tenido un bidón. Me agarraron, me tiraron al piso y me dijeron esto lo vas a tener que explicar en la Comisaría, me tuvieron dos horas para cargarme al móvil porque no tenías esposas»; expresó Aguirre.

«Gracias a Dios estoy con la conciencia bien limpia de que yo no hice nada»; recalcó el peón rural, quien fue asistido por el intendente Juan Guevara y un abogado que éste le designó.