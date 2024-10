Condenaron a un profesor de tenis que abusó de una adolescente

El profesor de tenis que violó a una alumna durante cuatro años fue condenado por la justicia. Los hechos se registraron en la ciudad de Río Cuarto y comenzaron cuando la víctima tenía 14 años.

Ariel Gallero recibió 11 años de prisión luego de haber sido hallado responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal calificado por la condición de encargado de la educación.

La joven lo denunció en 2019 luego de largos años de silencio y dijo: «Me llevaba a mi casa en su auto, tomó un desvío y paró en una rotonda. Allí se abalanzó sobre mi asiento y me besó. Me dio asco, yo siempre le dije que me daba asco. Yo sentía que él era un viejo para mí, pero él sólo decía que me amaba y que yo era todo para él».

«Los primeros dos años en que comenzó a abusar de mí, lo reiteró todos los días, de lunes a lunes. Yo vivía con miedo, todos los días tenía terror de que me hiciera algo a mí o a mi familia, porque me había amenazado con matarme»; reconoció,