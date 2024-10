Se filtraron nuevos chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez

Durante las últimas horas, salieron a la luz nuevos chats entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández. El ex presidente se encuentra acusado de haber ejercicio violencia de género contra quien era la primera dama y avanza la investigación judicial.

Yañez presentó ante la justicia una copia certificada de los mensajes que se encuentran en su teléfono.

En una de las conversaciones, Fernández le recrimina: «Apareció un periodista de Clarín preguntando por las fotos que le mandaste a María. Las tienen. Esto es grave». El mensaje está fechado el 3 de agosto, antes de que ella formalizara la denuncia desde su residencia en Madrid (España). «Ahora aparecieron tus diálogos. Van a contar historias a partir de ahí. Van a venir contra mí»; añadió.

«Dejate de joder. Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude. Lo planteás como una pelea, pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo. Así no se juega, Alberto. Vos me pedís de todo y siempre me jugás en contra y me traicionás. También sé lo que le andás diciendo de mí por atrás»; le respondió Fabiola.