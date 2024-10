Varias personas intoxicadas en San Antonio de Arredondo

Varias personas tuvieron que ser asistidas el fin de semana pasado luego de haber sufrido una intoxicación en un conocido local gastronómico de San Antonio de Arredondo. Los cuadros incluyen vómitos, diarrea y deshidratación y trascendió que tomó intervención el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.

Según pudo conocerse, el local ya había sido clausurado en 2023 por no cumplir con las condiciones bromatológicas. Al igual que ocurrió en esta oportunidad, los dueños denunciaron que se trataba de «un ataque político» por haber prestado el restaurante para que se convierta en el búnker de campaña del intendente Ariel Moyano.

Los afectados se cruzaron en el dispensario y descubrieron que habían consumido productos del mismo establecimiento.

«El día viernes pedimos un pollo por delivery, mis dos hermanas y mi hija comieron mayonesa. Esa noche se empezaron a descomponer, el día sábado las llevamos al dispensario donde mi hermana fue internada. Cuando estábamos en el dispensario un hombre estaba con su hijo descompuesto y su mujer con suero. Nos dimos cuenta que ellos también habían comido hamburguesas en ese lugar. Fue en ese momento que relacionamos los casos»; relató una de las personas intoxicadas.

La situación se agravó cuando el testimonio de las familias intentó desacreditarse en las redes sociales, pero lo cierto es que fueron conociéndose otros casos ocurridos durante el pasado fin de semana largo.

Se hicieron presentaciones ante la Municipalidad de San Antonio y el Ministerio de Salud de la Provincia para que se investigue lo sucedido y se determine si el comercio se encuentra «en regla».

Una de las familias intoxicadas había llegado desde Buenos Aires para participar de un casamiento. «Mi padre vino por mi casamiento, llegó el día viernes y le recomendaron ese lugar. Comió unas hamburguesas y empezaron los problemas. Gastó en hospedaje, tarjeta y eligió quedarse en la localidad porque siempre la eligió para sus vacaciones. Su mujer y mi hermano menor estaban muy mal, así que debieron extender la estadía por los síntomas que tenían y lo más doloroso es que no pudieron asistir a mi casamiento. Me indignan que digan que esto es por una cuestión política, qué cuestión política puede tener un turista de Buenos Aires. Mi papá fue al local a reclamar y no nos dieron respuestas. Dicen que estuvo gritando y quizás no se haya podido controlar, porque nos arruinaron un momento familiar. Mi familia recién pudo regresar en el día de ayer, pero siguen mal. Desde el Ministerio de Salud se comunicaron con nosotros y nos dijeron que se iban a encargar de ver qué estaba pasando»; reconoció otro vecino.