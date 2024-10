Kily González se despistó con su auto en la autopista Santa Fe-Rosario

Santa Fe. Cristian Kily González, entrenador del equipo de Unión, sufrió un accidente con su automóvil en la autopista Santa Fe - Rosario. El ex mediocampista por izquierda, de 50 años, se despistó por el agua acumulada en la calzada debido a las intensas lluvias. El ex mediocampista, de 50 años, no sufrió lesiones y viajaba solo en su vehículo en el momento del hecho, según los reportes locales.

El entrenador se dirigía a Rosario cuando, a la altura de Arocena, perdió el control de su vehículo y terminó en el cantero central entre ambas manos de la autopista. “El técnico de Unión se encuentra en buen estado y no fue necesaria asistencia médica”, indicó Aire de Santa Fe. Afortunadamente para el plantel del equipo rojiblanco, el Kily González planifica regresar a Santa Fe este viernes y estará al frente del equipo en el duelo de este sábado a las 21:15 contra Huracán, un encuentro crucial en sus aspiraciones deportivas en la Liga Profesional.