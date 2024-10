Piden una pericia psiquiátrica para Brenda Uliarte

La defensa de Brenda Uliarte pidió hoy que se le haga una pericia psiquiátrica para determinar si está en condiciones de ser juzgada, en tanto el Tribunal Oral Federal 6 aceptó ampliar la acusación por el intento de homicidio de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner y sumar el agravante de presunta "violencia de género en la modalidad de violencia política".

Al inicio de la audiencia, se leyó la decisión del TOF6 que aceptó un planteo de la fiscal Gabriela Baigún para incorporar esa figura a la acusación en base a nueva prueba generada en el debate oral y luego el abogado de Uliarte, Alejandro Cipolla, solicitó determinar si la joven puede seguir siendo juzgada.

Cipolla aludió a lo ocurrido el miércoles de la semana pasada, cuando Uliarte se abalanzó sobre el abogado defensor de Gabriel Carrizo, Gastón Marano, para gritarle y agredirlo al entender mal un comentario del letrado ante el Tribunal que, en realidad, había buscado beneficiarla.

Para su abogado, la ex novia de Fernando Sabag Montiel, "no llega a comprender qué es lo que se está juzgando acá", como lo ocurrido con el letrado Marano, como así tampoco "preguntas sencillas, como su fecha de cumpleaños o si sabe dónde vivía. No sabe responder".

Por eso pidió al Tribunal la evaluación psiquiátrica por parte del Cuerpo Médico Forense para determinar "si tiene la capacidad de ser juzgada".

La presidenta del Tribunal, Sabrina Namer, informó a Cipolla que se analizará la petición.

Minutos antes el Tribunal había advertido a Uliarte que sería expulsada de la sala de audiencias en caso de volver a repetirse una escena como la de la semana pasada y exhortó al Servicio Penitenciario Federal a reforzar los controles en el recinto de los tribunales federales de Retiro.

En cuanto a la ampliación de la acusación, la decisión se tomó por mayoría con los votos de los jueces Namer e Ignacio Fornari y la disidencia del juez Adrián Grunberg, según la resolución dada a conocer al inicio de la audiencia.

La petición de la fiscal Baigún está "suficientemente fundada para ser admitida" en base a nuevos elementos surgidos de la declaración indagatoria del detenido autor del disparo fallido Fernando Sabag Montiel y las dadas como testigos por la víctima, la ex vicepresidenta y otras dos personas convocadas a la sala de audiencias, Diego Bermúdez y Federico Gallo.

Es decir se aceptó incluir la figura del agravante de "violencia de género en la modalidad de violencia política" en cuyo contexto se produjo el intento de homicidio, más allá de que a lo largo del debate oral y al momento del veredicto se determine si todos los acusados quedan incluidos en ella o sólo algunos. En minoría, votó el tercer integrante del TOF6 Adrián Grunberg, por rechazar el pedido de la fiscalía.

Sabag Montiel, Uliarte y Gabriel Carrizo están acusados por intento de "homicidio doblemente calificado por alevosía y concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego" a raíz del intento de asesinato de la ex Vicepresidenta cometido a metros de su departamento en Recoleta la noche del 1° de septiembre de 2022.