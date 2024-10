Juventudes de la oposición juntan firmas contra la Ley del Juego Online en Córdoba

Este jueves se llevó a cabo una jornada de recolección de firmas en el Patio Olmos, en rechazo a la polémica Ley que regula y habilita las apuestas en línea en la Provincia de Córdoba.

Fue organizada por las juventudes del Frente Cívico, el radicalismo, el PRO, Encuentro Vecinal y la Fundación Mejor Futuro.

También participaron los legisladores Walter Nostrala, Rodrigo Agrelo, Viviana Martoccia, Gregorio Hernández Maqueda, Daniel Juez y Alejandra Ferrero, pertenecientes a los Bloques que promovieron el proyecto de ley para derogar la norma en la Legislatura, la cual fue rechazada por el oficialismo y sus aliados en una sesión maratónica el 18 de septiembre pasado.

"Cuando perdimos la votación, lo expresé en el recinto: perdimos una batalla, pero no la guerra. Ahora motorizamos esta campaña ciudadana, para que se tome una dimensión real del daño que el juego está ocasionando, y para que el Gobernador se dé cuenta que el Estado no puede ser socio de un negocio que enferma a los jóvenes", expresó Walter Nostrala, presidente de Bloque del Frente Cívico.

Por su parte, Rodrigo Agrelo de Encuentro Vecinal expresó: “Arrancamos esta campaña intentando visibilizar el grave problema que tiene Córdoba con las apuestas online. Muchos jóvenes, adolescentes y familias enteras están quedando pegadas a esta verdadera pandemia. No podemos dejar que Córdoba se convierta en un garito. Hay que alzar la voz para que no nos lleven puestos”

Unidad política contra el Juego Online

En una demostración de unidad de los Partidos de la oposición y de las juventudes, Tomás Casañas Lerner, Presidente de la Juventud del Frente Cívico indicó: “Hay temas en los que no hay grises y estamos todos juntos. Este es uno. El avance de esta pandemia de ludopatía en los jóvenes es preocupante, y la mayoría de la sociedad cordobesa está en contra. Si Llaryora no hace nada, al igual que el oficialismo de la Legislatura, está siendo cómplice de este flagelo”.

Vale recordar que, para no “partidizar” la discusión, los organizadores se dispusieron crear el perfil de Instagram “@noaljuegoonline”, cuenta mediante la cual buscan difundir y concientizar sobre la problemática.

En ese sentido, también habilitaron un espacio en la conocida plataforma de recolección de firmas “Change.org”, donde se especifica: “El Estado no puede ser socio de un negocio que enriquece a un puñado de empresarios mientras enferma a cientos de miles de familias. Que no apuesten nuestro futuro. Te invitamos a ser parte de esta lucha.”