L-Gante fue condenado a tres años de prisión condicional

Buenos Aires. El Tribunal en lo Criminal N°3 de Mercedes, integrado de manera unipersonal por Ignacio Racca, condenó en el mediodía de hoy jueves a 3 años de prisión condicional al cantante de cumbia 420 Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, por amenazas coactivas en tres hechos. En el proceso, L-Gante fue acompañado en su defensa por el destituido fiscal sanisidrense Claudio Scapolán, acusado este último año en un juicio político de fraguar un procedimiento narco de media tonelada de cocaína, una presencia que llamó sumamente la atención de la sala.

L-Gante había llegado a juicio acusado de los delitos de amenazas y privación ilegal de la libertad contra un hombre y una mujer a mediados de 2023, pero también le imputaban otros dos episodios violentos.

Antes de dar el veredicto, el juez Racca aseguró: “Voy a hablar sobre las razones de la decisión que tomé. Me interesa que queden claro los motivos. Pido silencio hasta el final. Si esto no se respeta, voy a desalojar la sala”. “Es muy común que nos encontremos con un caso como el que nos encontramos hoy, distintas hipótesis, distintos hechos. No podemos investigar eternamente”, continuó: “Hay una diferencia entre creer y aceptar. Hay ciertas proposiciones que se dieron por acreditadas, otras no… Es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente”.

El fiscal de juicio Adrián Landini, que había pedido una pena de siete años de prisión durante los alegatos, acusó a L-Gante en el marco de varios expedientes.

El principal es por el delito de amenazas, privación ilegítima de la libertad y encubrimiento, además de la tenencia de 40 supuestos gramos de marihuana, en una secuencia ocurrida a la salida de una discoteca en la zona oeste, por el que estuvo detenido el año pasado casi tres meses.

En ese caso, el juez habló de “testigos mendaces” que podrían ser acusados de falso testimonio. Por otra parte, habló de “contexto” como la salida de una discoteca, una madrugada con consumo de alcohol. El juez eliminó el agravante del uso de arma original en el caso. También, la acusación de privación ilegítima de la libertad. Sin embargo, mantuvo la acusación de amenazas.

En cuanto a la imputación por tenencia de drogas, el juez fue determinante al absolverlo: “No debería haber llegado a juicio”. Lo mismo con un celular robado que habría sido adquirido por L-Gante “de buena fe”.

El músico deberá cumplir una serie de reglas: fijar residencia, someterse al Patronato de Liberados, avisar al Tribunal cualquier salida del país entre ellas, evitar el contacto con las personas que lo denunciaron y deberá hacer una donación a una entidad de bien público de General Rodríguez, donde vive y donde ocurrieron los hechos.