Cómo fueron las últimas horas de la mujer asesinada en Punilla

La familia de Eliana Luján, la mujer de 40 años que fue encontrada sin vida a la vera del río en Santa María de Punilla, todavía no logra salir de la conmoción. La autopsia reveló que fue asesinada y que el crimen intentó ocultarse como si se hubiese tratado de un suicidio. Su cuerpo sin vida fue hallado el pasado 18 de septiembre y buscan dar con el homicida.

Eliana era madre de seis hijos: una adulta de 21 años que vive en la ciudad de Córdoba y otros cinco que estaban a su cargo: un niño de 8 años, uno de 6, mellizas de 4 años y un nene de 2. Desde hace cuatro años, se había mudado con su ex pareja y padre de sus hijos a la localidad de Santa María de Punilla. Le había surgido la posibilidad de tener su casa propia.

Durante el último tiempo, no trabajaba y se dedicaba a la crianza de sus hijos.

El 17 de septiembre se encontraba en la ciudad de Córdoba (de donde era oriunda) y tanto su familia como su abogada, hacen un esfuerzo por reconstruir las horas previas al crimen.

Según pudo conocer EL DIARIO, el día previo a su muerte, estuvo en la casa de su hermana y luego se dirigió a la casa de un vecino, donde permaneció hasta las 2:30 horas. Posteriormente, se fue a visitar a otro vecino, quien se convirtió en la última persona que la vio con vida. En su declaración, aseguró que a las 5:30 de la mañana la dejó en Avenida Alem y Diagonal Ica y le perdió el rastro. Le había dicho que abordaría un taxi o un remis para ir a la terminal, donde se presume que debería haber llegado alrededor de las 6:00 de la mañana para tomar un colectivo que la devolviera a la localidad de Santa María de Punilla.

Desde la parada de colectivo donde se debería haber bajado hasta el lugar donde fue encontrado su cuerpo, había cerca de un kilómetro.

La abogada de la familia, Jimena Vanelli, expresó: «El lugar del hecho fue alterado para simular un suicidio. Sus zapatillas no se encontraron y se tomaron algunas muestras. No nos cierran los horarios; no sabemos si alguien la trasladó desde Córdoba o la interceptó cuando ella bajó del colectivo. Su casa está a unas tres cuadras de la parada del colectivo, pero en dirección contraria al lugar donde fue encontrada. Ella nunca volvió a casa y fue duro enterarse que había sido asesinada».