Horror en Carlos Paz: Dos niños habrían sido abusados por otros dos menores

La justicia de Villa Carlos Paz se encuentra investigando un brutal hecho que habría ocurrido la semana pasada en el barrio Colinas. Dos vecinas denunciaron que dos menores de 14 y 12 años habrían abusado sexualmente de sus hijos. A causa de la presentación que hicieron en la justicia, fueron amenazas por familiares de los acusados.

El hecho se habría producido el lunes pasado en horas de la tarde en un descampado en la calle Sierra Chica.

Una de las víctimas, de 10 años, le contó lo sucedido a su madre y dijo que su primo también había sido abusado.

Las madres trasladaron a los pequeños hacia el Hospital Sayago, donde se dio aviso al personal policial y se solicitó a las mujeres que formalicen las denuncias correspondientes. Si bien no ha trascendido si los pequeños presentan algún tipo de lesión, los médicos hicieron entrega de un informe a las autoridades policiales.

Las mujeres contaron que los familiares de los presuntos abusadores las amenazaron y tuvieron que abandonar el barrio.

«Nos tuvimos que ir de la casa, esta familia vive en frente nuestro y vivimos amenazados. Esta semana, los chicos van asistir al Polo de la Mujer para que los atiendan los psicólogos. Mi niño me contó lo sucedido y me dijo que tenía miedo. Yo soy la madre, lo veo y me doy cuenta, se que algo le pasó. Se ve en su ánimo y en cómo se pone desde que le pasó esto»; sostuvo la mujer.

La causa recayó en la Fiscalía de Segundo Turno, a cargo del doctor Ricardo Mazzuchi.