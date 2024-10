L-Gante declaró en la primera audiencia del juicio en su contra

El juicio contra el cantante de cumbia 420 Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante por su nombre artístico, comenzó este martes en el partido bonaerense de Mercedes.

El intérprete que está imputado por los delitos de "amenazas, privación ilegal de la libertad, amenazas calificada, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado" declaró este martes en la primera audiencia del proceso judicial, que se llevará a cabo durante toda la semana.

El juez de la causa Ignacio Racca resolvió que el artista de RKT continúe el juicio en libertad al no haber riesgos de fuga.

El artista dijo ante la Justica que la familia Torres “se puso violenta contra el auto de Javier Serrano” y que eso terminó en una discusión que, según él, no sabe si terminó en una pelea.

“Los Torres no fueron a su casa, fueron a la puerta de mi casa a buscarle pelea a mis amigos. Se pelearon Gastón Torres y sus hijos con mis amigos”, explicó y agregó: “Yo en el auto iba manejando y baje la ventanilla del copiloto. Los torres se peleaban por ver quien hablaba conmigo. Les dije que no me rompieran las bolas, que quería hablar con Gastón. Cuando se acercó, le dije que fuéramos a dar una vuelta, así me contaba todo tranquilo. ´Te acompaño´, me dijo”, aseguró.

L-Gante indicó: “Nunca privé a nadie de su libertad” y sostuvo su relato diciendo que llegó hasta una estación de servicio de General Rodríguez y les comunicó a ambos que no los iba a llevar hasta el barrio porque “estaba de mal humor”. "Al otro día fui al barrio y me enteré de que me habían denunciado. Yo dije, ´pero si se pelearon con los otros´”, concluyó el artista.

Se trata de la causa en la que el músico estuvo preso casi tres meses.

Los abogados del damnificado solicitarán una pena de 12 años de prisión efectiva para el intérprete "dada la gravedad de los hechos como la cantidad de procesos en su contra".