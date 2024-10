Aseguran que Néstor Soto es un «preso vip» dentro de Bouwer

La familia de Catalina Gutiérrez denunció que Néstor Soto, el confeso asesino de la joven influencer de 21 años, cuenta con un tratamiento de privilegio dentro del penal de Bouwer. La causa fue elevada a juicio hace algunas semanas y Soto permanece detenido con prisión preventiva imputado de homicidio calificado por alevosía y violencia de género.

El papá de la víctima, Marcelo Gutiérrez, habló con El Doce y dijo «este asesino está en un lugar que no le corresponde con el delito que ha cometido. «Tiene un tratamiento totalmente preferencial... él debería estar con personas que han cometido el mismo tipo de delitos. Está con gente acusada por fraudes o por delitos económicos, que no tienen nada que ver. No corresponde»; añadió.

En el mismo sentido, el hombre dijo que el femicida comparte pabellón con presos acusados de otros hechos y dijo: «Debería estar con los asesinos, son las autoridades del Servicio Penitenciario y no la fiscalía las que deben resolver esta situación».

Según pudo conocerse, está previsto que el inicio del juicio sea el próximo 23 de diciembre antes de la feria judicial.