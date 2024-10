Incidentes y detenidos afuera del Congreso tras el aval al veto de Milei

Se produjeron incidentes en los alrededores del Congreso Nacional entre las fuerzas de seguridad, manifestantes y algunos simpatizantes libertarios después de la sesión en la que la Cámara de Diputados avaló el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario.

Un streamer libertario, conocido popularmente como Fran Fijap en las redes sociales, fue agredido en las inmediaciones del palacio legislativo. El joven fue agredido con golpes y elementos contundentes por un grupo de manifestantes que reclamaban contra el veto del presidente Javier Milei.

El streamer fue perseguido por un grupo de personas que lo alcanzó y lo atacó a golpes, por lo que debió refugiarse en una casa de comidas de la intersección de Callao y Avenida Rivadavia.

El local quedó bajo custodia de la Policía de la Ciudad, que rápidamente tomó intervención en la situación que se estaba produciendo. Finalmente, fue atendido por el personal del SAME.

“Vino toda una horda y me empezaron a cagar a piñas, me escupieron, me robaron el celular. Es con lo que laburo, me lo manotearon. Gracias a Dios tengo todo grabado con audio con el otro celular”, explicó.

Y siguió: “Me empezaron a correr todos. Uno me quiso venir a pegar y empecé a correr. Era toda una horda que estaba atrás, en un momento me encerraron, me tiraron al piso y justo un chico vino y me cubrió con la bicicleta me parece, no sé bien cómo fue la secuencia. Eso me dio tiempo para entrar al local”.

Mientras que se produjeron detenciones de manifestantes por parte de la Policía y varios manifestantes sostuvieron que hubo provocaciones por parte de los uniformados.

Además, denunciaron que un camarógrafo de Crónica TV fue agredido por la Policía. Aseguraron que la policía le rompió la cámara y lo golpeó en suelo.

Por su parte, un cronista de la emisora Radio Con Vos fue “gaseado” por los uniformados mientras realizaba una cobertura periodística y debió ser atendido en una posta sanitaria.

Previamente, la Cámara de Diputados dejó firme el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, al no haber obtenido la oposición los dos tercios necesarios para mantener la iniciativa que había sido aprobada por el Congreso.

Si bien los los bloques de la UCR, Encuentro Federal, por Santa Cruz, Producción y Trabajo, la izquierda y el kirchnerismo habían logrado reunir 159 votos, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) consiguió las 85 voluntades necesarias para sostener el veto.

Sindicatos universitarios lanzaron un "paro total" para mañana

El Frente Sindical de Universidades Nacionales repudió hoy a los diputados que votaron a favor del veto presidencial a la Ley de Financiamiento de las casas de altos estudios y lanzaron un "paro total" para mañana.

"Repudiamos a las y los diputados que votaron en contra del mandato popular de defender la universidad", expresaron desde el frente que agrupa a los sindicatos docentes de las facultades públicas en un comunicado. El frente gremial convocó a "un paro total el día jueves 10" y a "consolidar el plan de lucha en defensa del salario y el presupuesto universitario".

"La voluntad popular ha sido defraudada y la democracia ha cedido al manejo antirrepublicano de gobernar por decreto del Gobierno nacional", enfatizó el sector.

El documento lleva la firma de Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Federación Nacional de Docentes Universitarios (FEDUN), CERA, Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT) y Unión Docentes Argentinos (UDA). La Cámara de Diputados dejó firme hoy el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, al no haber obtenido la oposición los dos tercios necesarios para mantener la iniciativa que había sido aprobada por el Congreso.