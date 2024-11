Patricia Bullrich denunció a Rafael Di Zeo en la Justicia: “A mí no me amenaza nadie”

El Ministerio de Seguridad denunció al jefe de “La 12?, Rafael Di Zeo por delitos de “amenazas e intimidación pública” contra la ministra Patricia Bullrich.

La causa fue iniciada debido a un audio en el que se escucha a Di Zeo exclamar que comenzará una “guerra” por la implementación del programa “Tribunas Seguras”, que busca regular y prevenir actos de violencia en los estadios de fútbol a través del derecho de admisión.

La denuncia fue presentada este viernes por el abogado Fernando Oscar Soto en nombre del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La amenaza salió a la luz tras una reciente sanción que impide el ingreso a los estadios de dos hinchas de Boca, aplicada en el contexto de una pelea que involucró a miembros de la barra y que se produjo durante el partido entre Boca y Gimnasia en Rosario.

Hablando con un interlocutor identificado como “Walter”, el líder de la barra criticó abiertamente la aplicación de sanciones por parte de la cartera de Seguridad y lanzó amenazas dirigidas directamente al Gobierno: “¿Qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra”.

En el audio, que fue transcripto en la denuncia, Di Zeo espetó: “Si la señora (Patricia Bullrich) sigue haciendo lo que ella quiere de esa manera, bueno, que lo haga de esa manera. Nosotros vamos a hacer la nuestra, b*ludo, vamos a hacerle quilombo a Tribuna Segura. (...) Cuando van a la cancha les vamos a pegar a los del Ministerio. (...) Entonces, ¿qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. Que haga lo que quiera. Es una b*luda. Si esto es de vivo, boludo (...) No hablamos más, no hablamos más, hagan lo que quieran. Me chupa la pi*a entrar a la cancha. Me gusta más la guerra que entrar a la cancha”.

En el audio, Di Zeo dijo que los dos hinchas sancionados eran necesarios para mantener el orden en la tribuna de Boca y argumentó que son estos miembros quienes se encargan de “meter pechera” y controlar los conflictos que pueden surgir entre los sectores más jóvenes y problemáticos de la barra.

Según expresó, la ausencia de estos referentes podría desencadenar enfrentamientos internos y una lucha de poder entre los hinchas jóvenes, algo que en su opinión, pondría en riesgo la seguridad de los eventos y podría escalar a niveles de violencia grave.

“El problema es que yo los necesito adentro, porque son los pibes que van y meten pechera por todo, b*ludo, para que no se arme quilombo y los mando a ellos. Entonces a ellos los respetan. Si no están ellos, vamos a tener quilombo. Se van a empezar a pelear por el poder los pendejos. Hasta que tengas un apuñalado y una boleta adentro de la tribuna y ¿después quién se va a hacer cargo?”, dijo Di Zeo en el audio.

Asimismo, el barra cuestionó que la sanción haya sido aplicada sin consultarlo a él previamente, sugiriendo que en otras ocasiones tuvo margen para colaborar y acordar con las autoridades sobre qué miembros debían quedar fuera de los estadios.

Para el líder de la hinchada, estos acuerdos con la seguridad buscaban mantener una imagen de control y orden en las tribunas. “Antes de hacer algo, me tenés que decir ‘Flaco, mirá, tengo que meter tres derechos de admisión’. Yo te doy los nombres”, enfatizó.

Patricia Bullrich: “A mí no me amenaza nadie”

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reaccionó vía X a la nota donde se difundió el audio del jefe de “La 12? y ratificó la denuncia. “Di Zeo, a mí no me amenaza nadie. Ahora, no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública”.

https://t.co/BaG8n6IbUu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 1, 2024

El contexto de la sanción: incidentes en Rosario y decisión del Ministerio de Seguridad

Este martes, el Ministerio de Seguridad informó oficialmente que dos integrantes de la barrabrava de Boca quedaron excluidos del ingreso a cualquier evento deportivo en el país por un período de dos años.

La prohibición fue el resultado de una pelea violenta entre hinchas que tuvo lugar en el estadio Marcelo Bielsa, de Newell’s Old Boys, en Rosario, durante el partido de cuartos de final de la Copa Argentina entre Boca y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El conflicto, que afectó la platea este del estadio, inició poco antes del segundo tiempo, provocando daños materiales en las instalaciones del club rosarino. La situación incluso obligó a intervenir al vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, quien intentó calmar los ánimos de los hinchas y evitar que la violencia escalara a niveles mayores.